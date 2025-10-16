Új amerikai gyors étteremlánc tette be a lábát Budapestre

A Popeyes világszerte híres merész, cajun fűszerezéséről és az Egyesült Államokban 2019-ben hatalmas szenzációt keltő The Chicken Sandwichéről. A megnyitón a vendégek is megkóstolhatták a márka legendás termékét, amelyben a csirkét egyedi fűszerkeverékében legalább 12 órán át pácolják, majd kézzel panírozzák és sütik aranybarnára a kívül ropogós, belül szaftos tökéletességig.

A megnyitó a márka New Orleans-i gyökereit idézte: a szendvics helikopteres szállítását élő jazz-zenekar kísérte, ezt követően az ünneplés a Westend ételudvarában folytatódott, ahol az első 100 vendéget különleges meglepetésekkel várták. A Popeyes jellegzetes ízei és a vidám, ünnepi hangulat felejthetetlenné tették a megnyitó napját.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezt az ikonikus márkát Magyarországra hozhattuk, és első éttermünket a Westendben nyithattuk meg. A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon. Ez még csak a kezdet – alig várjuk, hogy tovább terjeszkedjünk Magyarországon” - mondta el Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

Helikopteren érkezett a friss ropogós, világhírű Popeyes-szendvics

Fotó: Popeyes

A megnyitó a Popeyes gyors ütemű európai terjeszkedésének része, amelynek során a márka nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon a Popeyes-t kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában áll – a cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátás területén.

A Westendben megnyílt új Popeyes étterem élénk, modern dizánja vidám New Orleans-i hangulatot tükröz, játékos színek és művészeti elemek idézik fel a város szellemét. A Popeyes budapesti bemutatkozása új, izgalmas fejezetet nyit Magyarországon – olyat, amely tele van merész ízekkel, örömteli pillanatokkal és ellenállhatatlanul finom rántott csirkével.

Megnyílt a Popeyes első étterme a budapesti Westendben

Fotó: Popeyes

Az is kiderült, hogy mennyiért ehetünk ebben az étteremben, az alábbiakban az árakat közöljük:

Szendvicsek

Deluxe Sandwich: 2 590 forint

BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 forint

The Chicken Sandwich: 2 290 forint

Wrapek

Classic Wrap: 1 990 forint

Bacon&Cheese Wrap: 2 290 forint

Csirkedarabok

3 db: 1 590 forint

5 db: 2 190 forint

8 db: 2 990 forint

Ha menüben kérjük bármelyiket, akkor az üdítő és krumpli plusz 700 forintba kerül.