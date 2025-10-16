Új amerikai gyors étteremlánc tette be a lábát Budapestre

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.

 

A Popeyes világszerte híres merész, cajun fűszerezéséről és az Egyesült Államokban 2019-ben hatalmas szenzációt keltő The Chicken Sandwichéről. A megnyitón a vendégek is megkóstolhatták a márka legendás termékét, amelyben a csirkét egyedi fűszerkeverékében legalább 12 órán át pácolják, majd kézzel panírozzák és sütik aranybarnára a kívül ropogós, belül szaftos tökéletességig.

A megnyitó a márka New Orleans-i gyökereit idézte: a szendvics helikopteres szállítását élő jazz-zenekar kísérte, ezt követően az ünneplés a Westend ételudvarában folytatódott, ahol az első 100 vendéget különleges meglepetésekkel várták. A Popeyes jellegzetes ízei és a vidám, ünnepi hangulat felejthetetlenné tették a megnyitó napját.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy ezt az ikonikus márkát Magyarországra hozhattuk, és első éttermünket a Westendben nyithattuk meg. A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon. Ez még csak a kezdet – alig várjuk, hogy tovább terjeszkedjünk Magyarországon” - mondta el Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezető igazgatója.

Fotó: Popeyes

A megnyitó a Popeyes gyors ütemű európai terjeszkedésének része, amelynek során a márka nemrég Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon a Popeyes-t kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában áll – a cég több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátás területén.

A Westendben megnyílt új Popeyes étterem élénk, modern dizánja vidám New Orleans-i hangulatot tükröz, játékos színek és művészeti elemek idézik fel a város szellemét. A Popeyes budapesti bemutatkozása új, izgalmas fejezetet nyit Magyarországon – olyat, amely tele van merész ízekkel, örömteli pillanatokkal és ellenállhatatlanul finom rántott csirkével.

Fotó: Popeyes

Az is kiderült, hogy mennyiért ehetünk ebben az étteremben, az alábbiakban az árakat közöljük:

  Szendvicsek

  • Deluxe Sandwich: 2 590 forint
  • BBQ Bacon&Cheese Sandwich: 2 790 forint
  • The Chicken Sandwich: 2 290 forint

  Wrapek

  • Classic Wrap: 1 990 forint
  • Bacon&Cheese Wrap: 2 290 forint
  • Csirkedarabok
  • 3 db: 1 590 forint
  • 5 db: 2 190 forint
  • 8 db: 2 990 forint

Ha menüben kérjük bármelyiket, akkor az üdítő és krumpli plusz 700 forintba kerül.

