Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

Az MBH Bank elindítja „Fenntartható Jövő Útja” elnevezésű díját vállalati ügyfelei számára – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben. A díj azokat a vállalati zöld és ESG-alapú kezdeményezéseket ismeri el, amelyek túlmutatnak a kötelező kereteken, és kézzelfogható hatást gyakorolnak a környezetre, a társadalomra és a felelős vállalatirányítási gyakorlatokra.

A „Fenntartható Jövő Útja” Díj idén első alkalommal ismeri el azon vállalati megoldásokat, amelyek bizonyítják, hogy a fenntarthatóság a versenyképes működés szerves része. Az MBH Bank célja, hogy olyan gyakorlatban működő kezdeményezéseket emeljen ki, amelyek mérhető eredményeket hoznak, és hosszú távon is értelmezhető irányt adnak a felelős üzleti működés számára.

A díjra az MBH Bank magyarországi székhelyű vállalati ügyfelei – közép- és nagyvállalatok, valamint agrárvállalkozások – pályázhatnak 2025-ben megvalósult kezdeményezéseikkel. A pályázatok három ESG-kategóriában nyújthatók be: a környezeti (Environmental) kategória azokat a kezdeményezéseket foglalja magában, amelyek a vállalat környezeti hatásának csökkentését célozzák, például a biodiverzitás védelmét, a megújuló energiaforrások alkalmazását vagy a hulladéktermelés mérséklését. A társadalmi (Social) kategóriában olyan projektek szerepelnek, amelyek a munkavállalók jóllétét, a munkahelyi sokszínűséget vagy a közösségek fejlődését támogatják. A vállalatirányítási (Governance) kategóriába pedig azokat a megoldásokat várja a hitelintézet, amelyek az átlátható, etikus és felelős vállalatirányítási gyakorlatok erősítését szolgálják.