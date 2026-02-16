2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Vállalatok ESG MBH Bank

Új díjat hoz létre az MBH, itt van, kik pályázhatnak rá

mfor.hu

Az ESG terén díjaznak majd.

Az MBH Bank elindítja „Fenntartható Jövő Útja” elnevezésű díját vállalati ügyfelei számára – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben. A díj azokat a vállalati zöld és ESG-alapú kezdeményezéseket ismeri el, amelyek túlmutatnak a kötelező kereteken, és kézzelfogható hatást gyakorolnak a környezetre, a társadalomra és a felelős vállalatirányítási gyakorlatokra.

A „Fenntartható Jövő Útja” Díj idén első alkalommal ismeri el azon vállalati megoldásokat, amelyek bizonyítják, hogy a fenntarthatóság a versenyképes működés szerves része. Az MBH Bank célja, hogy olyan gyakorlatban működő kezdeményezéseket emeljen ki, amelyek mérhető eredményeket hoznak, és hosszú távon is értelmezhető irányt adnak a felelős üzleti működés számára.

A díjra az MBH Bank magyarországi székhelyű vállalati ügyfelei – közép- és nagyvállalatok, valamint agrárvállalkozások – pályázhatnak 2025-ben megvalósult kezdeményezéseikkel. A pályázatok három ESG-kategóriában nyújthatók be: a környezeti (Environmental) kategória azokat a kezdeményezéseket foglalja magában, amelyek a vállalat környezeti hatásának csökkentését célozzák, például a biodiverzitás védelmét, a megújuló energiaforrások alkalmazását vagy a hulladéktermelés mérséklését. A társadalmi (Social) kategóriában olyan projektek szerepelnek, amelyek a munkavállalók jóllétét, a munkahelyi sokszínűséget vagy a közösségek fejlődését támogatják. A vállalatirányítási (Governance) kategóriába pedig azokat a megoldásokat várja a hitelintézet, amelyek az átlátható, etikus és felelős vállalatirányítási gyakorlatok erősítését szolgálják.

