„Új dimezionális helyzet” – betört hazánk a nitrogénpiacra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a magyar tulajdonú EL-Q Invest Kft. beruházásának átadásán arról számolt be a helyszínen, hogy a cég nagyjából 2,5 milliárd forintért építette meg üzemét, ahol magas technológiai színvonalon, zöld energia felhasználásával, károsanyag kibocsátása nélkül fog szinte száz százalékos tisztaságú nitrogén előállítani a világpiac vezetői között lévő Harman autóipari beszállító számára – számol be róla az MTI.

A kormány 530 millió forint támogatást nyújtott a projekthez, így segítve elő tizenhat új munkahely létrehozását, illetve azt, hogy az ultramodern autóipar működéséhez szükséges nitrogén itt helyben rendelkezésre álljon.

Új dimenzionális helyzet

„Ha nitrogént nem kap a Harman időben, akkor a világszínvonalú termelést is le kell állítani… És most a Harman új dimenzionális helyzetbe kerül, mivel eddig külföldi vállalatok, kamionnal szállították ide a nitrogént” – mutatott rá.

„Ezzel hazánk versenyképessége is tovább nő, hiszen az az ország, ahol az autóiparhoz szükséges kritikus elemeket elő tudják állítani, a mai világban nagyot lép előre a versenyképesség tekintetében” – fejtette ki.

Majd a beruházás gazdaságtörténeti jelentőségét méltatta, s aláhúzta, hogy az EL-Q Invest Kft. a legelső magyar vállalat, amely nitrogént tud előállítani. „Kizárólag külföldi vetélytársak vannak, így tehát újabb iparágban sikerült megvetnie a lábát egy magyar nemzeti tulajdonban álló vállalatnak” – mondta.