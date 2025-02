Törökök is építhetik az új erőművet

A parlamenti bizottsági meghallgatásra nem ment el se a kormány, se a kormánypárti képviselők. Ott volt viszont az Országos Atomenergia Hivatal és Hadházy Ákos is.

„Számunkra egyértelmű: egy ország versenyképességének a megfelelő energiaellátás az egyik pillére. Éppen ezért harcoltunk meg Brüsszellel a paksi üzemidő-hosszabbításért és bővítésért, és támogattuk rengeteg megújuló kapacitás kiépítését” – írta. A napenergiát azonban vagy tárolni kell, vagy kiszámíthatóan termelhetővel kiegészíteni – ezért kulcsfontosságú, hogy a mátrai, visontai gázüzemű erőmű mellett Tiszaújvárosban is beindulhasson egy. Az új létesítmény kapacitása a működő paksi blokkokénak a felével ér fel – tette hozzá.

Az erőmű létesítésére kiírt feltételes közbeszerzési eljárásban most hirdettek eredményt: a Calik Enerji Swiss AG – Ansaldo Energia S.p.A. nemzetközi konzorcium valósíthatja meg a beruházást a MVM Tisza Erőmű Kft. tiszaújvárosi telephelyén — tette hozzá Czepek.

Hozzátette: az 1000 megawatt (MW) teljesítményű, kombinált ciklusú gázüzemű létesítmény egyszerre szolgálja majd Magyarország energiabiztonságát és a térség gazdasági erősödését, mindeközben a korszerű technológia miatt a működése is kifejezetten környezetkímélő lesz —számol be róla az MTI.

