Új főnököt kap a Mammut és a Westend érdekében is lobbizó szervezet

Prosits Attila a Gránit Pólus Csoportnál eltöltött pályafutása során stratégiai és operatív vezetőként is jelentős eredményeket ért el. A Gránit Pólus tulajdonában lévő Westend bevásárlóközpont vezetőjeként 2009 és 2019 között fontos szerepet játszott a fenntartható működés megerősítésében, a bérlői kapcsolatok fejlesztésében és a digitalizációs törekvések elindításában.Az MBSZ életében hosszú ideje aktívan jelen van: több munkacsoport tagjaként, majd elnökségi tagként is hozzájárult a szövetség szakmai súlyának növeléséhez.

Tisztújítással zárult le a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének (MBSZ) múlt heti közgyűlése: a szervezet élére új elnök került – írja a portfolio. A leköszönő Gyalay-Korpos Gyula 15 éven keresztül vezette a szövetséget, vezetői posztját követően tiszteletbeli elnökként továbbra is aktívan részt vesz a szervezet életében.

