Vállalatok MVM

Új fúzió: itt az MVM ONEnergy

mfor.hu

November 1-én MVM ONEnergy Zrt. néven kezdte meg tevékenységét az MVM Csoport villamosenergia- és földgáz-trading és -nagykereskedelmi vállalata, amely Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként működik tovább – tájékoztatta a társaság az MTI-t hétfőn.

Az új társaság az MVM CEEnergy földgáz-nagykereskedelmi üzletága és az MVM Partner Zrt. villamosenergia-tevékenységének integrációjával jött létre – ismertették.

Hangsúlyozták: az egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági fogyasztók számára az energiaszolgáltatást továbbra is az MVM Next Zrt. végzi, változatlan formában, míg a nagykereskedelmi ügyfelek az összeolvadást követő adminisztratív változásokról részletes tájékoztatót kapnak, a szolgáltatás folytonossága teljes mértékben biztosított marad – tájékoztattak.

Az integráció nem érinti az MVM CEEnergy Zrt. kitermelési tevékenységeit (upstream), amelyek önálló üzletágként, külön céges keretek között működnek tovább. Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója szerint az összeolvadással szélesedik a társaság portfoliója és növekszik piaci súlya, ami az ellátásbiztonságot erősíti.

A fúzió nem érinti a lakosságot
Fotó: MVM

A közleményben Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: a MVM ONEnergy Zrt. egyesített portfólióval és jelentős éves kereskedett energiamennyiséggel indult, ami erős piaci pozíciót biztosít a magyar és nemzetközi villamosenergia-, és földgázpiacon.

Az MVM ONEnergy a hazai földgáz nagykereskedelmi piacon közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a vállalattal szerződésben álló hazai erőművek által termelt villamos energia az ország teljes bruttó fogyasztásának csaknem 40 százalékát biztosítja.

Az MVM ONEnergy Európa 20 országában van jelen villamosenergia- valamint földgáz kis- és nagykereskedelmi tevékenységgel, 11 tőzsdéhez fér hozzá és a közép-kelet-európai, és délkelet-európai régió több országában is meghatározó piaci szereplő, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban leányvállalataival van jelen – ismertették. (MTI)

Végh Richárd, KAVOSZ

Megvan a Kavosz új vezérigazgatója

Hétfőtől Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnök-vezérigazgatója tölti be a Kavosz Zrt. vezérigazgatói pozícióját, közölte a cég.

A 4iG elnöke az egyiptomi elnökkel tárgyalt a digitális együttműködésről

Jászai Gellért – úgyis mint a Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet – Orbán Viktor delegációjának tagjaként részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitó ünnepségén.

Gyros

Gondok voltak a tisztasággal, ezért országos razzia indul a gyrososoknál

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben.

Omoda

Berobbantak a magyar piacra a kínai autók, terjeszkedik a forgalmazó

Megkezdte a terjeszkedést a közép-kelet-európai régióban az Omoda és Jaecoo autómárka magyarországi importőre, a Genius Automotive Europe Kft.: október végén elindította a romániai piacon a kínai Chery Group két márkájának forgalmazását, decemberben pedig Bulgáriában vezeti be őket – tájékoztatta a társaság az MTI-t.

Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

Erősen mínuszos a magyarországi digitális kereskedelmi forgalom. Ez azt jelenti, hogy jóval több pénz áramlik ki az országból a külföldi webshopokban elvásárolt forintjainkból, mint amennyi beérkezik a hazai tulajdonú, online áruházakban elköltött összegekből. Magyarországon nemcsak a kínai szereplőkkel kell megküzdenünk, hanem a régiós passzátszelet fújó cseh és lengyel versenytársakkal is.

Nagy felvásárlásra készülhet a Netflix, az HBO-t is bekebelezheti

A Reuters értesülései szerint a Netflix mérlegeli a Warner Bros Discovery stúdió- és streaming üzletágának megvásárlását.

Újabb pénzvisszafizetési garanciát vállal a MÁV

Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Győr Tamás

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramokkal igyekszik a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élénkíteni a kkv-k beruházási kedvét. A hitelpiac növekedése azonban nem csak a kamatokon múlik – mondja Győr Tamás, a CIB Bank kkv üzletágának igazgatója. 

Eladta ausztriai szállodáit a Hunguest Hotels

A vállalat befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. 

Megérkezett az Apple-re is az OTP Szép Kártyája

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP Szép kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a Szép-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

