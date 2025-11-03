Új fúzió: itt az MVM ONEnergy

Az új társaság az MVM CEEnergy földgáz-nagykereskedelmi üzletága és az MVM Partner Zrt. villamosenergia-tevékenységének integrációjával jött létre – ismertették.

Hangsúlyozták: az egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági fogyasztók számára az energiaszolgáltatást továbbra is az MVM Next Zrt. végzi, változatlan formában, míg a nagykereskedelmi ügyfelek az összeolvadást követő adminisztratív változásokról részletes tájékoztatót kapnak, a szolgáltatás folytonossága teljes mértékben biztosított marad – tájékoztattak.

Az integráció nem érinti az MVM CEEnergy Zrt. kitermelési tevékenységeit (upstream), amelyek önálló üzletágként, külön céges keretek között működnek tovább. Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója szerint az összeolvadással szélesedik a társaság portfoliója és növekszik piaci súlya, ami az ellátásbiztonságot erősíti.

A fúzió nem érinti a lakosságot

Fotó: MVM

A közleményben Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: a MVM ONEnergy Zrt. egyesített portfólióval és jelentős éves kereskedett energiamennyiséggel indult, ami erős piaci pozíciót biztosít a magyar és nemzetközi villamosenergia-, és földgázpiacon.

Az MVM ONEnergy a hazai földgáz nagykereskedelmi piacon közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a vállalattal szerződésben álló hazai erőművek által termelt villamos energia az ország teljes bruttó fogyasztásának csaknem 40 százalékát biztosítja.

Az MVM ONEnergy Európa 20 országában van jelen villamosenergia- valamint földgáz kis- és nagykereskedelmi tevékenységgel, 11 tőzsdéhez fér hozzá és a közép-kelet-európai, és délkelet-európai régió több országában is meghatározó piaci szereplő, Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban leányvállalataival van jelen – ismertették. (MTI)