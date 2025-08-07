Új hitelprogram indul a vállalkozásoknak – az OTP ugrásra készen

Az OTP Bank elsők között nyújtotta be pályázatát a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Minősített Vállalati Hitelprogramba, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a hazai vállalkozások fejlődésének támogatása iránt. A program célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kedvező feltételekkel elérhető, beruházási célú hiteleket biztosítson, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez – derült ki a pénztintézet közleményéből.

Kapcsolódó cikk Ráugrottak a cégek a kamatmentes hitelre 10 milliárd forint három hét alatt.

Az OTP Bank rendkívül fontosnak tartja a kezdeményezést, hiszen a hazai vállalkozások beruházásainak finanszírozásán keresztül hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. A hitelintézet szakemberei mindent megtesznek azért, hogy a korábbi kedvezményes programokhoz hasonlóan ezt is az elsők között tegyék elérhetővé hitel igénnyel érkező ügyfelek számára. Már a következő hetekben érdeklődő ügyfeleknek is azonnali konzultációval állnak rendelkezésére.

A Minősített Vállalati Hitelprogram keretében olyan forintalapú, beruházási célú vállalati hitelek nyerhetnek minősítést, amelyek megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott feltételeknek.