Új igazgatója lesz a kecskeméti Mercedes gyárnak

Vezetőváltásról döntött a Mercedes. Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését – írja a hiros.hu.

Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár jelenlegi vezetőjét, Jens Bühlert a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) vezérigazgatójává nevezték ki, 2026. május 1-jei hatállyal.

A távozó Jens Bühler 21 éve különböző vezetői pozíciókban dolgozik a Mercedes-Benznél

Fotó: Mercedes-Benz