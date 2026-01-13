1p

Vállalatok Kecskemét Mercedes-Benz

Új igazgatója lesz a kecskeméti Mercedes gyárnak

mfor.hu

Májustól jön az új igazgató – erről döntött az óriáscég vezetősége tavaly decemberben.

Vezetőváltásról döntött a Mercedes. Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését – írja a hiros.hu.

Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését.

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár jelenlegi vezetőjét, Jens Bühlert a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) vezérigazgatójává nevezték ki, 2026. május 1-jei hatállyal.

 

A távozó Jens Bühler 21 éve különböző vezetői pozíciókban dolgozik a Mercedes-Benznél
A távozó Jens Bühler 21 éve különböző vezetői pozíciókban dolgozik a Mercedes-Benznél
Fotó: Mercedes-Benz

