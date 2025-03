Új igazgatók a piacvezető flottakezelő és mobilitási szolgáltatónál

Az igazgató elmondta azt is, hogy egy ekkora csapat vezetésében a transzparencia, a folyamatos fejlődés és a teljesítményorientált, ugyanakkor támogató munkakörnyezet kialakítása a legfontosabb alapelve. „Hiszem, hogy a siker kulcsa a csapatként való együttműködés, ahol kiemelten fontos a csapattagok szakmai fejlődésének biztosítása és egy olyan pozitív munkahelyi környezet megteremtése, amely ösztönzi az innovációt és a proaktív szemléletet. Az együttműködés, a gyors alkalmazkodás és az ügyfélközpontú gondolkodás elengedhetetlenek ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk ebben a dinamikus iparágban.”

Bori Máté több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a biztosítások és a flottamenedzsment területén. Karrierje során dolgozott többek között az Allianz, az Aegon és a Groupama biztosítóknál. 2013-ban csatlakozott a LeasePlan Hungária Zrt.-hez, ahol kezdetben a biztosítási csapat vezetéséért felelt, később pedig az adminisztrációs, bérautós, gumiszolgáltatási és szervizcsoport irányítása is a feladatai közé tartozott. 2021-ben kapta meg az operációs igazgatói kinevezést, amely pozícióban a gépjárművek beszerzéséért, a teljes életciklus alatt felmerülő szolgáltatásokért és azok fejlesztéséért felelt. A LeasePlan és az ALD integrációjának kezdetén, 2023-ban a migrációs folyamatok vezetésével egészült ki feladatköre. Az egyesülést és az új márka létrejöttét követően, 2024-től az Ayvens operációs igazgatójaként folytatta munkáját, majd 2025. márciustól a car remarketing terület átvételével a rövid távú bérleti szolgáltatások és a lízingfutamidőt követő többcsatornás autóértékesítés is az irányítása alá került. A két üzletág vezetésével jelenleg mintegy 110 fős csapatot irányít.

„Új pozíciómban elsődleges feladatom, hogy a vállalat integrációjának jelenlegi, befejező szakaszában új irányokat határozzunk meg és a lehető legjobb kiszolgálási folyamatokat vezessük be, amelyekkel hosszútávon megőrizhetjük nem csupán a legnagyobb, de a legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtó flottakezelő címet. Úgy vélem, most van az a pillanat, amikor meghatározhatjuk az Ayvens Magyarország jövőjét, erre pedig kereskedelmi igazgatóként van a legnagyobb ráhatásom. Alkotója és részese lehetek ennek a folyamatnak, amely nagy megtiszteltetés számomra” – tette hozzá az igazgató.

Az Ayvens Magyarország kereskedelmi igazgatójaként Hegedűs Viktor immáron a vállalat értékesítési-, ügyfélkiszolgálási- és marketing tevékenységét végző 75 fős csapatot vezeti, melynek immáron részét képezi a flotta 33 000 autóhasználójának napi ügyeit menedzselő ügyfélszolgálat, valamint a kereskedelmi terület támogatását végző adminisztrációs és kalkulációs support csoport is. „Nagy örömmel vállaltam el az Ayvens kereskedelmi igazgatói pozícióját, mellyel 5 év kitérő után újra visszatérhetek az operatív lízing konstrukció értékesítéséhez, immáron stratégiai vezetőként. Különös élmény volt, amikor az általam sales managerként leszerződött, megrendelt autót pár évvel később, a futamidő végén, a car remarketing folyamatok során én értékesíthettem. Azzal, hogy a különböző pozícióimból fakadóan volt lehetőségem a lízingautók életciklusának minden mozzanatában jelen lenni és az egyes területeken mély szakmai ismereteket szerezni, hiszem, hogy egy olyan tudást és szemléletmódot hozok a kereskedelmi működésbe, amely elősegíti azt, hogy a csapat az Ayvens szíve, motorja lehessen” – mondta el Hegedűs Viktor.

Hegedűs Viktor 2016-ban érkezett a LeasePlan Hungária Zrt.-hez, ezt megelőzően több mint 10 év tapasztalatot szerzett a bankszektorban, a vállalati finanszírozás területén, valamint fiókvezetőként. A flottakezelőnél kezdetben sales manageri pozícióban tevékenykedett, ahonnan 2020-ban a rövidtávú cégautóbérlést kínáló Flex (korábbi nevén FlexiPlan) szolgáltatás csoportvezetőjévé lépett elő. A COVID járvány idején a szolgáltatás iránt drasztikusan megnőtt a kereslet, így a terület az ő irányítása alatt, 2022-re önálló szervezeti egységgé nőtte ki magát, mely azóta közel 1500 autós flottává bővült, ezzel az ország egyik legnagyobb bérautóflottájává vált. 2022-től a vállalat car remarketing tevékenységét irányította, lefedve a B2B, B2C, B2D értékesítési csatornákat. Kiemelt feladata volt az üzletág strukturális átalakítása, a sikeres uniformizálást, valamint az új szabályrendszer felállítását és a hatékony szervezeti működés kialakítását követően pedig 2024. januárjától Hegedűs Viktor car remarketing igazgatói pozícióba lépett elő. Ennek keretében a remarketing tevékenységek mellett újra vezetése alá került a bérautós flotta is. Az új, kereskedelmi igazgatói kinevezéséig az ALD és a LeasePlan fúzióját követő működési struktúra kialakításán dolgozott az üzletág élén, különös tekintettel a két vállalat eltérő folyamatainak harmonizációjára, és a hatékonyság növelésére.

