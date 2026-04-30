1p
Vállalatok légitársaság Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy)

Új járat indul Budapestről

mfor.hu

Napi háromszor repülhetünk Frankfurtba.

A Condor német légitársaság ma ünnepli az új Budapest–Frankfurt járatának elindítását. A Condor naponta három alkalommal közlekedik a két város között Airbus A319 és A320 típusú repülőgépekkel, így az utasok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek Európa egyik legfontosabb üzleti és szabadidős útvonalán. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás.

Napi háromszor közlekedik majd
Fotó: Baranyi Róbert/Budapest Airport

Németországon túl a Condor budapesti járatai zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak számos tengerentúli desztinációhoz is, sok esetben két órán belüli átszállási idővel. Az utasok hatékonyan és kényelmesen érhetik el a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partját San Francisco és Seattle városait, az Egyesült Államok keleti partját New Yorkot, a karib-térségben Cancúnt és Punta Canat, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig.

Európán belül a Condor javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetést kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter lemondott saját cége éléről

Összeférhetetlenség miatt lépett a leendő kormányfő. 

Leállíttatná a CATL-beruházás kisajátításait a Tisza Debrecenben

Újabb fordulat jöhet a debreceni akkugyár ügyében.

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Fellélegezhetnek az OTP ügyfelei

Az OTP Bank számos népszerű szolgáltatását teszi díjmentessé, valamint bővíti a kedvező feltételeket igénybe vevők körét. A Bank a KSH által mért 2025. évi 4,4 százalékos inflációnál alacsonyabb mértékben módosítja díjait: a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó díjbevételek 3,6 százalékkal nőnek. Ez egy tipikus lakossági ügyfél esetében átlagosan havi 100 forintnál kisebb többletköltséget jelent. A most és a közelmúltban bevezetett, illetve véglegessé tett kedvezmények ugyanakkor átlagosan kompenzálják a díjemelés hatását a lakossági ügyfelek számára.

A legjobb férfi póló alapanyagok a sportoláshoz és utcára

A férfi ruhatár egyik legfontosabb darabja kétségtelenül a jól megválasztott felsőrész, amely alapjaiban határozza meg a közérzetedet a nap folyamán. Nem mindegy, hogy egy izzasztó edzésen veszel részt, vagy a városban sétálsz a barátaiddal, hiszen a bőröd kényelme minden szituációban az elsődleges szempont. Ebben a bejegyzésben alaposan körbejárjuk a különböző textíliák előnyeit, hogy mindig a legmegfelelőbb döntést hozhasd meg a vásárláskor.

Mindenki ezt issza? Vérszemet kapott a gyártó, annyira fogy a kóla

Az egész világ nyakalja ezt az üdítőt nem semmi a globális eladási volumen.

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Feladták a régiót Ukrajna miatt.

MBH Bank: közel harmadával romlott az első negyedévben a hitelintézeti szektor

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, amely a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden az MTI-vel.

Rekordnyereséget ért el a Gránit Bank

A Gránit Bank eredménytartalékba helyezi a 2025-ben elért rekordmértékű, egyedi szinten 19,2 milliárd forintos adózás utáni eredményét a közgyűlés döntése – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Keszthelyi Erik: Át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését

A Hungarikum Alkusz Csoport III. exkluzív sajtótájékoztatója keretében értékelte a magyar biztosítási szektor eredményeit, kihívásait, és ismertette azokat a stratégiai lépéseket, amelyeket az alkuszcégcsoport tett az elmúlt években a fenntartható jövő biztosítása érdekében.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG