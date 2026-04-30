Új járat indul Budapestről

A Condor német légitársaság ma ünnepli az új Budapest–Frankfurt járatának elindítását. A Condor naponta három alkalommal közlekedik a két város között Airbus A319 és A320 típusú repülőgépekkel, így az utasok nagyobb rugalmasságot élvezhetnek Európa egyik legfontosabb üzleti és szabadidős útvonalán. A járat indulásával jelentősen nő a Budapest és Németország pénzügyi központja közötti kapacitás.

Napi háromszor közlekedik majd

Németországon túl a Condor budapesti járatai zökkenőmentes csatlakozást biztosítanak számos tengerentúli desztinációhoz is, sok esetben két órán belüli átszállási idővel. Az utasok hatékonyan és kényelmesen érhetik el a világ számos pontját, többek között Észak-Amerika nyugati partját San Francisco és Seattle városait, az Egyesült Államok keleti partját New Yorkot, a karib-térségben Cancúnt és Punta Canat, Afrikát Johannesburgon keresztül, valamint Ázsiát Bangkokig.

Európán belül a Condor javítja az eddig kevésbé kiszolgált úti célok elérhetőségét is, gyakoribb összeköttetést kínálva olyan városokba, mint Berlin, Hamburg és Párizs.