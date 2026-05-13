Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

Míg a hagyományos érdekvédelmi munka és lobbi jól ismert fogalom a hazai üzleti életben, a Restart Hungary által képviselt advocacy (szószólói tevékenység) új megközelítést hoz a piacra. A szakmai kerekasztal célja, hogy nyilvánosan kiálljon a hazai innováció ökoszisztéma fontos ügyei mellett, pozitív változást érjen el a piaci szereplők közötti folyamatos párbeszéd moderálásával és a közös ügyek nyilvánosságban való megjelenítésével.

A szervezet kezdeményezőinek felismerése, hogy a hazai startupok és innovatív vállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan platform, amely a szektor specifikus igényeit transzparensen, határozottan, a kormányzat és a nyilvánosság számára egyszerre érthető módon képviselje – áll az eseményről szóló közleményben.

Partnerségben, nem versengve

A Restart Hungary kezdeményezői hangsúlyozzák: a szervezet nem kívánja elvenni a már meglévő érdekvédelmi szövetségek és kamarák feladatait, számos tagja aktív részese ilyen szervezeteknek. A Restart Hungary működésének alapelve a korábbi kezdeményezések közötti szinergia.

Olyan közismert innovátorok vesznek benne részt, mint például Oszkó Péter

“Az iparág életében egy olyan korszak előtt állunk, amikor újra az európai ökoszisztéma integráns része lehetünk. Alapvetően a lehetőséget látjuk ebben a szakmai együttműködésben, amelyben mindenki a saját tudását és a saját ötleteit tudja hozzátenni a kívánt fejlődési irányhoz – mondta Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezetője.

“Örömmel csatlakozunk egy olyan kezdeményezéshez, amely biztosítja, hogy az ökoszisztéma valamennyi szereplőjének a hangja hallatszódjon, és platformot biztosítson a sokféle szereplők érdekeinek egyeztetésére. Vannak triviális javaslatok, mint például a külföldi, főleg EU-s befektetői figyelem újra Magyarországra irányítása, a befektetések megkönnyítése, a startupok támogatása, ezeket szeretném első sorban elősegíteni, de később HunBAN-ként szeretnénk részt venni komplexebb, a startup és befektetői ökoszisztéma életét hosszú távon is segítő javaslatok kidolgozásában is” – mondta Csillag Péter, a HunBAN vezetője.

“A Restart Hungary lényege, hogy a többszólamú piaci hangokat felerősítve a szakma fejlesztése érdekében lépjünk fel a gazdaság újraindulásának elősegítésének szándékával. Nem csupán jó javaslatokat kívánunk tenni a kormányzat számára – erre megvannak a korábbi szervezetek egyéni lobbitevékenységei -– hanem a nyilvánosság számára is elérhetően kívánjuk ismertetni az általunk szükséges lépéseket” – mondta Balogh Petya, STRT Holding vezetője, a Restart Hungary egyik kezdeményezője.

A magyar gazdaság motorjának újraindítása

A szektor fejlesztése ma már nem csupán egy szűk réteg érdeke: a startupok és a technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. A Restart Hungary meggyőződése, hogy a szektorban rejlő potenciál kiaknázása, a bürokratikus akadályok lebontása és a nemzetközi versenyképesség növelése kulcsfontosságú a magyar gazdaság sikeres újraindulásához.

A Restart Hungary a következő időszakban konkrét javaslatcsomagokkal, szakmai egyeztetésekkel kezdi meg aktív piaci jelenlétét, hogy a magyar innovációs ökoszisztéma végre megkapja azt a lendületet, amelyre a fenntartható gazdasági növekedéshez szüksége van.