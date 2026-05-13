Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Vállalatok Balogh Petya Oszkó Péter Innováció Startup

Új korszak a hazai innovációban: elindult a Restart Hungary

A hazai startup és innovációs ökoszisztéma szintlépésének, valamint a magyar gazdaság újraindulása támogatása céljával új szakmai kezdeményezés született. A Restart Hungary a magyar piacon kevéssé ismert, úgynevezett public advocacy tevékenységgel kívánja felerősíteni a változást sürgető szakmai hangokat. A szerveződést a hazai startup piac olyan szereplői jellemzik, mint Oszkó Péter (O3 partners), Csillag Péter (HunBAN), vagy Balogh Petya (STRT Holding), konzultációs partner többek között a Magyar Fintech Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetség, a HunBAN és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA). 

Míg a hagyományos érdekvédelmi munka és lobbi jól ismert fogalom a hazai üzleti életben, a Restart Hungary által képviselt advocacy (szószólói tevékenység) új megközelítést hoz a piacra. A szakmai kerekasztal célja, hogy nyilvánosan kiálljon a hazai innováció ökoszisztéma fontos ügyei mellett, pozitív változást érjen el a piaci szereplők közötti folyamatos párbeszéd moderálásával és a közös ügyek nyilvánosságban való megjelenítésével.

A szervezet kezdeményezőinek felismerése, hogy a hazai startupok és innovatív vállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlen egy olyan platform, amely a szektor specifikus igényeit transzparensen, határozottan, a kormányzat és a nyilvánosság számára egyszerre érthető módon képviselje – áll az eseményről szóló közleményben. 

Partnerségben, nem versengve

A Restart Hungary kezdeményezői hangsúlyozzák: a szervezet nem kívánja elvenni a már meglévő érdekvédelmi szövetségek és kamarák feladatait, számos tagja aktív részese ilyen szervezeteknek. A Restart Hungary működésének alapelve a korábbi kezdeményezések közötti szinergia.

Olyan közismert innovátorok vesznek benne részt, mint például Oszkó Péter
“Az iparág életében egy olyan korszak előtt állunk, amikor újra az európai ökoszisztéma integráns része lehetünk. Alapvetően a lehetőséget látjuk ebben a szakmai együttműködésben, amelyben mindenki a saját tudását és a saját ötleteit tudja hozzátenni a kívánt fejlődési irányhoz – mondta Oszkó Péter, az O3 Partners alapító-vezetője.

“Örömmel csatlakozunk egy olyan kezdeményezéshez, amely biztosítja, hogy az ökoszisztéma valamennyi szereplőjének a hangja hallatszódjon, és platformot biztosítson a sokféle szereplők érdekeinek egyeztetésére. Vannak triviális javaslatok, mint például a külföldi, főleg EU-s befektetői figyelem újra Magyarországra irányítása, a befektetések megkönnyítése, a startupok támogatása, ezeket szeretném első sorban elősegíteni, de később HunBAN-ként szeretnénk részt venni komplexebb, a startup és befektetői ökoszisztéma életét hosszú távon is segítő javaslatok kidolgozásában is” – mondta Csillag Péter, a HunBAN vezetője. 

“A Restart Hungary lényege, hogy a többszólamú piaci hangokat felerősítve a szakma fejlesztése érdekében lépjünk fel a gazdaság újraindulásának elősegítésének szándékával. Nem csupán jó javaslatokat kívánunk tenni a kormányzat számára – erre megvannak a korábbi szervezetek egyéni lobbitevékenységei -– hanem a nyilvánosság számára is elérhetően kívánjuk ismertetni az általunk szükséges lépéseket” – mondta Balogh Petya, STRT Holding vezetője, a Restart Hungary egyik kezdeményezője.

A magyar gazdaság motorjának újraindítása

A szektor fejlesztése ma már nem csupán egy szűk réteg érdeke: a startupok és a technológiai innovációt vezérlő cégek jelentik a jövő gazdaságának motorját. A Restart Hungary meggyőződése, hogy a szektorban rejlő potenciál kiaknázása, a bürokratikus akadályok lebontása és a nemzetközi versenyképesség növelése kulcsfontosságú a magyar gazdaság sikeres újraindulásához.

A Restart Hungary a következő időszakban konkrét javaslatcsomagokkal, szakmai egyeztetésekkel kezdi meg aktív piaci jelenlétét, hogy a magyar innovációs ökoszisztéma végre megkapja azt a lendületet, amelyre a fenntartható gazdasági növekedéshez szüksége van.

Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

2017-ben indult el a Modern Mintaüzem Program. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy új szintre emelje a hazai kis- és középvállalkozások technológiai fejlettségét és hatékonyabbá tegye az üzleti folyamataikat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy egy vállalkozásnak miért érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez.

Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank" új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A NAV élére is új vezető jön

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Miniszterelnök fogadta Jászai Gellértet, stratégiai partnerségről egyeztettek

Következő generációs fejlesztések jöhetnek.

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.  

Betiltaná a közösségi médiát von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A meghozott döntést üdvözlik.

