Új lépés a magyar BYD-től

A kínai BYD pestiesen fogalmazva sportot űz abból, hogy árban alákínáljon versenytársainak. Így tett Magyarországon is – írja a hvg.hu is átvett. Megjelent ugyanis az autószalonokban a kínai villanyautó-gyártó Dolphin Surf névre keresztelt nem is olyan kicsi, négy méter hosszú, 1,7 méter széles, 1,6 méter magas, 2,5 méter tengelytávú modellje.

Kapcsolódó cikk Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarországra költözik a BYD – ez hangzott el a rendkívüli sajtótájékoztatón Az európai központot helyezik Magyarországra.

Az elektromos autók sajátossága, hogy akkumulátoraik miatt akkor sem könnyűek, amikor viszonylag kicsik. Ennek a négyszemélyes autónak a súlya majdnem másfél tonna. A szórakoztató és navigációs rendszerhez egy 25 centiméteres képátlójú tévéképernyő tartozik. A vezető előtt 18 centis kijelzőn lehet leolvasni az autózás hagyományos információit. A Dolphinhoz egy rakás kütyüt, illetve az autót használók kütyüjeit kiszolgáló kütyüt ad a gyártó, amelyek felsorolása betűszavak és a márkajelzések egész kis hadseregét vonultatná fel. Fontosabb, hogy az autó 308 literes csomagtattót kínál, ami fele-fele arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámlával 1037 literre bővíthető.

Az alapmodellt egy 11-65 kW kapacitással tölthető 30 kWh teljesítményre képes akkumulátorral szállítják, amely 220 kilométeres hatótávolságot kínál. A gyártó szerint ez városban 350 kilométerre növelhető. A jobban felszerelt változatot nagyobb kapacitással lehet tölteni és alapban 322 kilométeres hatótávot kínál. A Dolphin 11-12 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 kilométer/órás sebességre. Akinek mindez nem elég, az választhat egy olyan kivitelt, amely kilenc másodperc alatt gyorsul ezen a távolságon és végsebességét 150 kilométer/órában maximálták, hogy ne bokrosodjon meg egy nem

kellően óvatos sofőrök kezében. Egy feltöltés akár 20-25 perc alatt elvégezhető a gyári adatok szerint. Az autó legerősebb kunsztja, azonban nem a technikában keresendő, hanem az árában. Az alapár ugyanis közel 8 millió forint. A legdrágábbért 11 milliót kell kicsengetnie a vevőnek, de ezért már színt is választhat. Az autó riválisai a Dacia Spring, a Cirtoën ë-C3–Fiat Grande Panda páros és a Hyundai Inster. Ezek lényegében ugyanazt tudják, mint a Dolphin, csak valamivel drágábban.