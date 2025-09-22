Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Autópiac, járműipar Suzuki

Új logót kapnak a Suzuki autók – fotóval

mfor.hu

A Suzuki Motor Corporation 22 év után változtat a logóján.

A közlemény szerint a Suzuki Motor Corporation 22 év után először tervezte újra a termékein használt emblémát. Az új logó megtartja a márka felismerhető formáját és az ikonikus „S” betűt, de a digitális kor szellemében lapos dizájnt alkalmaznak, a hagyományos krómot pedig egy erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést, kifejezve egy új korszak felé való elmozdulást.

A Suzuki új emblémája.
A Suzuki új emblémája.
Fotó: Global Suzuki

Az új embléma elsőként a Japán Mobilitási Kiállításon bemutatásra kerülő Suzuki koncepciómodellekre kerül föl. A kiállítást október 31. és november 9. között rendezik Tokióban. 

(MTI)

 

