Új magyar neobankkal próbálnak versenyezni a vállalkozókért a hagyományos bankok

Egyre élesebb a verseny a vállalkozói bankszámlák piacán – írja a BiztosDöntés.hu. A magánszemélyekkel ellentétben a vállalkozók csak belföldi bankoknál nyithatnak számlát, ezt a piaci rést hivatott betölteni az első magyar neobank, a Binx.

A Binx október 1-től egy új csomagot kínál a vállalkozóknak díjmentes számlavezetéssel, a banknál számlát vezető vállalkozók pedig ingyenesen utalhatnak egymásnak pénzt. Erre a hagyományos bankok is reagáltak: többek között a Gránit, az Erste, az MBH és az UniCredit is igyekszik felvenni a versenyt a Binxszel.

„Elmúlt már az az idő, amikor a vállalkozók számára kínált bankszámlák kifejezetten drágák és túl egysíkúak voltak. Ha nem is akkora erővel, mint a lakossági piacon, de egyértelmű verseny folyik a vállalkozók kegyeiért is, amit a BinX megjelenése csak tovább fokozott” – mondta a portál szakértője, Gergely Péter.

A Binx a vállalkozó ügyfelek bankkártyáira rányomtatja az adószámot, így kártyás fizetéskor és áfás számla kérésekor mindig kéznél van ez a vállalkozás beazonosításához szükséges fontos adat. A BinX képes továbbá összekészíteni a Számlázz.hu rendszerébe érkezett számlák kifizetését is.

A CIB Bank is nyújt kedvezményeket, igaz, ehhez a munkavállalónak is Eco, vagy Eco Plusz számlát kell nyitniuk. Az Erste a 300 millió forint éves árbevételű vállalkozások tulajdonosait próbálja megszerezni, ők 0,06 százalékos díjért utalhatnak belföldre. Emellett a számlát nyitó vállalkozások 40 ezer forintos jóváírást kaphatnak, és hat hónapig számlavezetési díjat sem kell fizetniük.