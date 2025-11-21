1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Gyógyszeripar Tőzsde

Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

mfor.hu

Egyre nagyobb kereslet van a fogyást támogató gyógyszerekre: a Novo Nordisknál is nagyobbra nőtt az Eli Lilly, amelynek részvényei jobban felfutottak az utóbbi időben, mint az S&P 500 értéke.

Első gyógyszergyártó vállalatként elérte az ezermilliárd dolláros piaci értéket az Eli Lilly pénteken –írja a Reuters. Ebben az évben több mint 35 százalékkal emelkedett a főként fogyást elősegítő szereket gyártó vállalat részvényeinek értéke.

A fogyást támogató gyógyszerek iparága az egészségügy egyik legjövedelmezőbb szegmensévé nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Egyre nagyobb a kereslet az ilyen jellegű készítmények iránt, ezt pedig a tőzsdei befektetők is érzik. Becslések szerint az iparág elérheti a 150 milliárd dolláros forgalmat 2030-ig.

Korábban a Novo Nordisk volt a piacvezető ezen a területen, az Eli Lilly azonban fokozatosan átvette a vezető szerepet. A Zepbound nevű gyógyszer megjelenése, tehát 2023 vége óta a vállalat részvényei nagyobb mértékben emelkedtek az S&P 500-nál.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Zara barcelonai üzlete

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely

Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

Továbbá 45 fős csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat – gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva.

Hőszivattyú vagy kondenzációs kazán? Melyik a jobb választás a magyar kkv-knak?

A hagyományos kondenzációs gázkazán vagy a korszerű levegő-víz hőszivattyú jelenti a jobb megoldást jelenleg?

Szendrői Gábor

„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

A lengyel és a cseh átlaghoz képest is magasabb, 70-75 év a magyar cégek tulajdonosi átlagéletkora – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. Szendrői Gábor szerint a magyarországi vállalkozók rendkívül individualisták, ami sok esetben a versenyképesség rovására megy. Az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai beruházókkal pedig az a baj, hogy – ellentétben a nyugati cégekkel – elvétve működnek csak együtt a helyi beszállítókkal.

30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

A gyógyszergyár történetében is jelentős.

A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

A cégek erre számítanak.

Tényleg összerúgja a port a Mol a horvátokkal – mi lesz ebből?

Tényleg összerúgja a port a Mol a horvátokkal – mi lesz ebből?

Hivatalos úton is kifejezi aggodalmát a cég.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168