Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

Első gyógyszergyártó vállalatként elérte az ezermilliárd dolláros piaci értéket az Eli Lilly pénteken –írja a Reuters. Ebben az évben több mint 35 százalékkal emelkedett a főként fogyást elősegítő szereket gyártó vállalat részvényeinek értéke.

A fogyást támogató gyógyszerek iparága az egészségügy egyik legjövedelmezőbb szegmensévé nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Egyre nagyobb a kereslet az ilyen jellegű készítmények iránt, ezt pedig a tőzsdei befektetők is érzik. Becslések szerint az iparág elérheti a 150 milliárd dolláros forgalmat 2030-ig.

Korábban a Novo Nordisk volt a piacvezető ezen a területen, az Eli Lilly azonban fokozatosan átvette a vezető szerepet. A Zepbound nevű gyógyszer megjelenése, tehát 2023 vége óta a vállalat részvényei nagyobb mértékben emelkedtek az S&P 500-nál.