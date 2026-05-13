Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

A Prime az Európai Unió közép- és kelet-európai régiójában a modern bankolás újradefiniálását tűzte ki célul, a korszerű digitális megoldások és a szakértői tudás ötvözésével. Egyedi élményt kínál a mobilalkalmazáson belüli közvetlen kapcsolatot biztosító, exkluzív Prime MyAdvisor-opcióval; személyre szabott, egyéni tanácsadást Prime banki szakértőktől; illetve elsőbbségi kiszolgálást a bankfiókokban és a telefonos ügyfélszolgálaton – áll a bank közleményében.



A Prime-ügyfeleket emellett számos további lehetőség várja: személyre szabott befektetési tanácsadás, exkluzív Prime zónák a bankfiókokban, az „UniCredit The Investment Institute” befektetési stratégiai elemzéseihez való hozzáférés, kedvezményes vagy ingyenes repülőtéri váróterem-használat, meghívás prémium rendezvényekre – és sok más.

A kiváló digitális képességekre és a közép-kelet-európai régióban kiépített, megbízható hálózatra támaszkodva a Prime by UniCredit Bank szervesen illeszkedik az új mércét állító UniCredit Unlimited stratégiába, amelynek szellemisége egy univerzális bank erejét egyesíti egy fintech agilitásával és egy technológiai vállalat dinamizmusával.

A kiemelt ügyfeleknek dolgozták ki

Kutatáson alapuló modell

Az UniCredit több mint 11 000 ügyfelére kiterjedő, különböző piacokon végzett kutatása szerint a mobil- vagy az online banki platformokon elérhető digitális pénzügyi megoldásokat ügyfeleink gyorsnak és kényelmesnek tartják, de gyakran személytelennek érzik őket. Ugyanakkor a hagyományos banki szolgáltatásokat személyesnek, de lassabbnak tartják. A megkérdezettek szerint a szolgáltatás minősége és az emberi tényező – elérhetőség, tanácsadás, professzionalizmus – továbbra is kritikusak elégedettségi szempontból. Ugyanakkor a digitális megoldások bár elengedhetetlenek, önmagukban nem elegendőek. Ezért az ügyfelek nem akarnak választani a digitális és a személyes banki szolgáltatások között: nagy értéket tulajdonítanak egy olyan ügyfélélménynek, amely mindkettőt egyszerre kínálja – a Prime erre nyújt megoldást.

A várakozásokat túlszárnyaló kutatási eredmények

A Közép-Kelet-Európa-szerte végzett kutatás során a Prime értékkínálata meggyőzően teljesített olyan kulcsfontosságú mutatók alapján, mint az „igények kielégítése” és a „használati hajlandóság”. Ezzel a Prime a több mint 1000 vizsgált, eltérő iparágakból származó szolgáltatási megoldások felső 25%-ába került. Az eredmény igazolja az integrált digitális és személyes elemekre egyszerre épülő Prime modell sikerességét.

A megkérdezettek azt mondták, hogy három tényező alapján választanák a Prime-ot: a gyorsaság, az egyszerűség és a szakértővel való személyes kapcsolat. A Prime mindhárom területen jól teljesít: folyamatos értéket nyújt méltányos árazás mellett.

Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője kiemelte: „UniCredit Unlimited stratégiánkkal arra törekszünk, hogy túllépjünk a referenciaértékeken, technológiai és mesterséges intelligencia szempontból újragondoljuk az üzleti modellünket, miközben az ügyfélszolgálatot kiemeljük a hagyományos banki korlátok közül. A Prime megmutatja, hogyan tudjuk ezt az ígéretet megvalósítani ügyfeleink számára: digitális gyorsaságot biztosít, amikor arra szükség van, és emberi szakértelmet, amikor az a fontos – kompromisszumok nélkül. Amikor digitális képességeinket a szakértő tanácsadók tudásával ötvözzük, és ezt következetesen nyújtjuk a közép- és kelet-európai országokban, nemcsak az UniCredit, hanem ügyfeleink fejlődését is felgyorsíthatjuk.”

Vörös Réka, a Lakossági és kisvállalati divízió vezetője hozzáfűzte: „A Prime by UniCredit Bank bevezetése itthon fontos lépés abba az irányba, hogy prémium ügyfeleinket mind a digitális, mind a személyes térben az igényeiknek leginkább megfelelően szolgáljuk ki. Bízunk benne, hogy Prime-szakértőink szaktudása, valamint kibővített mobilfelületünk elnyerik ügyfeleink tetszését, és maximálisan kihasználják majd az új szolgáltatás nyújtotta extra megoldásokat.”