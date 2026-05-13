Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Új szolgáltatással rukkolt elő az UniCredit

Az UniCredit bejelentette a „Prime by UniCredit Bank” új, prémium ügyfelei számára kidolgozott szolgáltatási modelljének indulását, egyszerre kilenc közép- és kelet-európai piacon – Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.

A Prime az Európai Unió közép- és kelet-európai régiójában a modern bankolás újradefiniálását tűzte ki célul, a korszerű digitális megoldások és a szakértői tudás ötvözésével. Egyedi élményt kínál a mobilalkalmazáson belüli közvetlen kapcsolatot biztosító, exkluzív Prime MyAdvisor-opcióval; személyre szabott, egyéni tanácsadást Prime banki szakértőktől; illetve elsőbbségi kiszolgálást a bankfiókokban és a telefonos ügyfélszolgálaton – áll a bank közleményében.

A Prime-ügyfeleket emellett számos további lehetőség várja: személyre szabott befektetési tanácsadás, exkluzív Prime zónák a bankfiókokban, az „UniCredit The Investment Institute” befektetési stratégiai elemzéseihez való hozzáférés, kedvezményes vagy ingyenes repülőtéri váróterem-használat, meghívás prémium rendezvényekre – és sok más.

A kiváló digitális képességekre és a közép-kelet-európai régióban kiépített, megbízható hálózatra támaszkodva a Prime by UniCredit Bank szervesen illeszkedik az új mércét állító UniCredit Unlimited stratégiába, amelynek szellemisége egy univerzális bank erejét egyesíti egy fintech agilitásával és egy technológiai vállalat dinamizmusával.

A kiemelt ügyfeleknek dolgozták ki
Fotó: Klasszis Média

Kutatáson alapuló modell

Az UniCredit több mint 11 000 ügyfelére kiterjedő, különböző piacokon végzett kutatása szerint a mobil- vagy az online banki platformokon elérhető digitális pénzügyi megoldásokat ügyfeleink gyorsnak és kényelmesnek tartják, de gyakran személytelennek érzik őket. Ugyanakkor a hagyományos banki szolgáltatásokat személyesnek, de lassabbnak tartják. A megkérdezettek szerint a szolgáltatás minősége és az emberi tényező – elérhetőség, tanácsadás, professzionalizmus – továbbra is kritikusak elégedettségi szempontból. Ugyanakkor a digitális megoldások bár elengedhetetlenek, önmagukban nem elegendőek. Ezért az ügyfelek nem akarnak választani a digitális és a személyes banki szolgáltatások között: nagy értéket tulajdonítanak egy olyan ügyfélélménynek, amely mindkettőt egyszerre kínálja – a Prime erre nyújt megoldást.

A várakozásokat túlszárnyaló kutatási eredmények

A Közép-Kelet-Európa-szerte végzett kutatás során a Prime értékkínálata meggyőzően teljesített olyan kulcsfontosságú mutatók alapján, mint az „igények kielégítése” és a „használati hajlandóság”. Ezzel a Prime a több mint 1000 vizsgált, eltérő iparágakból származó szolgáltatási megoldások felső 25%-ába került. Az eredmény igazolja az integrált digitális és személyes elemekre egyszerre épülő Prime modell sikerességét.

A megkérdezettek azt mondták, hogy három tényező alapján választanák a Prime-ot: a gyorsaság, az egyszerűség és a szakértővel való személyes kapcsolat. A Prime mindhárom területen jól teljesít: folyamatos értéket nyújt méltányos árazás mellett.

Teodora Petkova, az UniCredit közép- és kelet-európai vezetője kiemelte: „UniCredit Unlimited stratégiánkkal arra törekszünk, hogy túllépjünk a referenciaértékeken, technológiai és mesterséges intelligencia szempontból újragondoljuk az üzleti modellünket, miközben az ügyfélszolgálatot kiemeljük a hagyományos banki korlátok közül. A Prime megmutatja, hogyan tudjuk ezt az ígéretet megvalósítani ügyfeleink számára: digitális gyorsaságot biztosít, amikor arra szükség van, és emberi szakértelmet, amikor az a fontos – kompromisszumok nélkül. Amikor digitális képességeinket a szakértő tanácsadók tudásával ötvözzük, és ezt következetesen nyújtjuk a közép- és kelet-európai országokban, nemcsak az UniCredit, hanem ügyfeleink fejlődését is felgyorsíthatjuk.”

Vörös Réka, a Lakossági és kisvállalati divízió vezetője hozzáfűzte: „A Prime by UniCredit Bank bevezetése itthon fontos lépés abba az irányba, hogy prémium ügyfeleinket mind a digitális, mind a személyes térben az igényeiknek leginkább megfelelően szolgáljuk ki. Bízunk benne, hogy Prime-szakértőink szaktudása, valamint kibővített mobilfelületünk elnyerik ügyfeleink tetszését, és maximálisan kihasználják majd az új szolgáltatás nyújtotta extra megoldásokat.”

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

A NAV élére is új vezető jön

Vágujhelyi Ferenc megbízatása Orbán Viktor miniszterelnöki megbízatásával együtt véget ért, mostantól nem ő a NAV elnöke, május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek.

Eseménydús negyedévet zárt a Richter

Richter vezérigazgató-helyettes: a kedvezőtlen árfolyamhatások mellett is erős maradt az alapműködés.  

Betiltaná a közösségi médiát von der Leyen egy bizonyos kor alatt

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Szijjártó Péter testvére és sógora is állami százmilliókkal gazdagodhatott

Állami százmilliók vándoroltak Szijjártó rokonainak cégéhez, amely finn versenypályát vett – írja a G7.

Albániában tárgyalt a 4iG elnök-vezérigazgatója

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában folytatott tárgyalásokat Edi Rama albán miniszterelnökkel a vállalatcsoport albániai hosszú távú stratégiájáról és digitális infrastruktúra-fejlesztési terveiről.

A reklámadó kivezetését kérik az új kormánytól a szakmai szervetek

A meghozott döntést üdvözlik.

A meghozott döntést üdvözlik.

Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Az élő környezetért felelős tárca leendő vezetője számolt be erről.

Anno belebukott egy korrupciós botrányba, most beleszállt az utódjába a volt FIFA-elnök

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) korábbi elnöke élesen kritizálta a szervezetet most vezető Gianni Infantinót, és úgy vélekedett, a FIFA jelenleg diktatúraként működik.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

