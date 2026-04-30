2p
Vállalatok Uber Városi közlekedés

Új szolgáltatást vezetett be az Uber

mfor.hu

Csütörtöktől az Uber alkalmazáson keresztül Budapesten is elérhetővé válik az Uber Futár, amellyel a felhasználók gyorsan, egyszerűen és a hagyományos taxi tarifánál akár kedvezőbb áron küldhetnek csomagokat a városon belül. Az új szolgáltatás hatékony alternatívát kínál a hosszadalmas postai sorban állással vagy a napokkal korábban lefoglalt futárrendeléssel szemben.

Az Uber Futár legfőbb előnye a sebesség: a szolgáltatás azonnali csomagszállítást kínál, így a küldemény várakozás nélkül, percek alatt célba ér. Az árazás szintén versenyképes: mivel a szolgáltatás nem személyszállításnak, hanem futárposta szolgáltatásnak minősül, így nem vonatkozik rá a hatósági fix tarifa. Ennek köszönhetően a szállítás díja a hagyományos taxi fuvardíjaknál kedvezőbb, és az Uberhez hasonlóan a megtett távolságtól függ. A pontos összeg minden esetben előre látható az alkalmazásban, így a felhasználókat nem éri meglepetés.

A szolgáltatást olyan sofőrök végzik, akik hivatalos partnereink, és tevékenységük a személyszállítás mellett csomagszállítási feladatok ellátására is kiterjed, garantálva a professzionális és biztonságos kézbesítést.

„Az Uber partnereként az F Mobilitásnál azon dolgozunk, hogy a városi közlekedés élménye egyszerre legyen gördülékeny, megbízható és modern. Az Uber Futár indulásával sofőr partnereink professzionális flottája mostantól nemcsak az utasokat szállít, hanem fontos küldeményeket is gyorsan és biztonságosan juttat el Budapest-szerte. Ez az új, rugalmas szolgáltatás egyszerre kínál kiszámítható megoldást az ügyfeleknek,  miközben a sofőrök számára több lehetőséget és hatékonyabb munkavégzést teremt” – tette hozzá Reich Ádám, az F Mobilitás vezetője.

Hogyan működik?

Az Uber Futár rendelése ugyanolyan egyszerű, mint egy fuvarfoglalás:

  1. Csomagolás: Készítsd össze a küldeményt (maximum 15,0 kg és 50 ezer forint értékű, és el kell férnie egy középkategóriás autó csomagtartójában).
  2. Rendelés: Válaszd ki a „Futár” opciót az Uber alkalmazásban.
  3. Adatok megadása: Add meg a címzett nevét és a címét majd válaszd ki a PIN kódos megerősítést az applikációban.
  4. Átadás: Találkozz a sofőrrel az utcán, add át a sofőrnek, aki a csomagot a jármű csomagtartójába helyezi.
  5. Követés: Kövesd élőben a csomag útját, és oszd meg az érkezési időt a címzettel, akinek a megadott címen a járda szélén kell átvennie a küldeményt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG