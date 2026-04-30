Új szolgáltatást vezetett be az Uber

Az Uber Futár legfőbb előnye a sebesség: a szolgáltatás azonnali csomagszállítást kínál, így a küldemény várakozás nélkül, percek alatt célba ér. Az árazás szintén versenyképes: mivel a szolgáltatás nem személyszállításnak, hanem futárposta szolgáltatásnak minősül, így nem vonatkozik rá a hatósági fix tarifa. Ennek köszönhetően a szállítás díja a hagyományos taxi fuvardíjaknál kedvezőbb, és az Uberhez hasonlóan a megtett távolságtól függ. A pontos összeg minden esetben előre látható az alkalmazásban, így a felhasználókat nem éri meglepetés.

A szolgáltatást olyan sofőrök végzik, akik hivatalos partnereink, és tevékenységük a személyszállítás mellett csomagszállítási feladatok ellátására is kiterjed, garantálva a professzionális és biztonságos kézbesítést.

„Az Uber partnereként az F Mobilitásnál azon dolgozunk, hogy a városi közlekedés élménye egyszerre legyen gördülékeny, megbízható és modern. Az Uber Futár indulásával sofőr partnereink professzionális flottája mostantól nemcsak az utasokat szállít, hanem fontos küldeményeket is gyorsan és biztonságosan juttat el Budapest-szerte. Ez az új, rugalmas szolgáltatás egyszerre kínál kiszámítható megoldást az ügyfeleknek, miközben a sofőrök számára több lehetőséget és hatékonyabb munkavégzést teremt” – tette hozzá Reich Ádám, az F Mobilitás vezetője.

Hogyan működik?

Az Uber Futár rendelése ugyanolyan egyszerű, mint egy fuvarfoglalás: