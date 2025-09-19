Új tranzakciós igazgatót igazolt a Recorde Alapkezelő

Elsődleges feladatai közé tartozik a befektetési, értékesítési tranzakciós folyamatok koordinálása, az új lehetőségek felkutatása és értékelése, valamint a különböző stratégiai partnerekkel való kapcsolattartás. Emellett felügyeli és támogatja az ingatlan vagyonkezelési döntéseket és tevékenységet a Recorde meglévő portfólióján belül, áll az alapkezelő közleményében.

Pehrsson Christofer jelentős szakmai tapasztalatot hoz magával kereskedelmi ingatlanbefektetési és elemzési területen. A Recorde-hoz való nyári csatlakozása előtt a CBRE Hungary tőkepiaci igazgatójaként dolgozott, ahol tíz éven át különböző pozíciókban nemzetközi intézményi- és magánügyfelek széles körének nyújtott tanácsot és támogatást befektetések és piaci stratégia terén. Ennek keretében az elmúlt öt évben több mint 1 milliárd euró összértékű tranzakcióban vett részt közvetlenül.

Pehrsson Christofer most már a Recorde Alapkezelőt erősíti

Fotó: Recorde Alapkezelő

A Regent’s University London-on szerzett üzleti menedzsment diplomát (BA Hons), és elvégezte a Columbia Business School ingatlanbefektetési stratégiák programját. Angolul, magyarul és svédül beszél folyékonyan.

„Egy rendkívül tanulságos és eredményes évtized után a CBRE-nél, most izgatottan várom, hogy új kontextusban, befektetői oldalon folytassam karrierem a Recorde Alapkezelőnél. Az ingatlanbefektetési ciklus érdekes fázisában vagyunk, amely egyedi lehetőségeket prezentál proaktív befektetők számára, és meggyőződésem, hogy a Recorde megfelelő struktúrával és vízióval rendelkezik ahhoz, hogy ezt kiaknázza és együtt nagyszerű eredményeket fogunk elérni” – mondta az új tranzakciós igazgató.

A Recorde egy alternatív befektetési alapkezelő, amely 2023-ban alakult a Concorde Csoport tagjaként, azzal a céllal, hogy stratégiai projektszponzori és pénzügyi befektetői kapcsolatokra alapozva vezető európai ingatlanbefektetési platformot építsen ki, olvasható a közleményben.