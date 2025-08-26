Új üzleti vezérigazgató-helyettes a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél

Pulai György 2004-ben kezdte pályafutását a jegybankban, ahol 2013-tól a Hitelösztönzési terület vezetőjeként dolgozott, 2020-tól pedig már igazgatósági szinten irányította a szakterületet. Munkájához kötődik a Növekedési Hitelprogram (NHP) elindítása és működtetése, amely a 2008-as válság utáni években újra életet vitt a hazai vállalati hitelpiacra.

„A Garantiqa az elmúlt években hasonló áttörést ért el, mint annak idején az NHP: mára már minden második hazai kkv-hitel mögött ott van a kezességvállalásunk. Ez több tízezer olyan vállalkozásnak adott elérhető, biztonságos forrást a nehéz időkben, amelyek önállóan nem tudtak volna banki hitelhez jutni” – hangsúlyozta Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A számok önmagukért beszélnek: a társaság kezességvállalási portfóliója 2025. június végére 2 595 milliárd forintra nőtt, amely 3 360 milliárd forintnyi vállalkozói hitel mögött nyújt védelmet ez jól tükrözi a Garantiqa anticiklikus szerepvállalását. A prudens kockázatkezelést jelzi, hogy a beváltott garanciák aránya tavaly közel 40 százalékkal alatta maradt az üzleti terveknek, sőt, a 2023-as szintnél is csaknem 30 százalékkal alacsonyabb volt. Az új kezességvállalásokhoz képest mindössze 4,2 százalékot, az állományhoz mérten pedig csupán 1,6 százalékot tettek ki a beváltások.

„A Garantiqa hosszú évek óta a hazai kkv finanszírozás meghatározó szereplője. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy csatlakozhatok a csapathoz és együtt dolgozhatunk tovább a hazai kisvállalkozások támogatásán” – mondta Pulai György a kinevezése kapcsán.

Az új vezérigazgató-helyettes érkezésével a Garantiqa célja, hogy az utóbbi években jelentősen megnövekedett állomány mellett is hatékonyan segítse a banki partnereket és a vállalkozásokat.

„Pulai György érkezésével a Garantiqa új lendületet kaphat a termékfejlesztésben, amit azért tartunk fontosnak, hogy a jövőben is gyorsan és rugalmasan tudjunk reagálni az aktuális hitelpiaci kihívásokra, támogatva a kkv-k forráshoz jutását.” – emelte ki Szabó István Attila.

A jövő egyik kiemelt területe az InvestEU garanciaprogram, amelynek keretében a Garantiqa 2028-ig 1 milliárd euró összegben vállalhat új kezességet az Európai Unió viszontgaranciájával. Ez mintegy 600 milliárd forintnyi kedvező kondíciójú kkv-hitel kihelyezését teszi lehetővé. Ezzel a társaság jó eséllyel továbbra is megőrizheti vezető helyét az európai garanciaszervezetek mezőnyében: Magyarországon ugyanis a garanciák a GDP 4,4 százalékát fedik le – ez négyszerese az uniós átlagnak.

Az új vezető érkezésével némileg átalakul a Garantiqa irányítása: a korábbi üzleti vezérigazgató-helyettes, Dr. Nagy Róbert kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesként folytatja tovább munkáját.