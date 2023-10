Új vállalatba szervezi drónvédelmi képességeit a 4iG

A RAC Antidrone Zrt. részvényeinek 25 százalékát a 4iG Nyrt. tulajdonolja, a társaságban emellett 25 százalékos tulajdonos lesz az iG TECH Magántőkealap, a további 50 százalékos tulajdonrésszel pedig a 4iG csoport kötelékébe tartozó Rotors & Cams Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. rendelkezik majd, közölte a vállalat.

Az UAV technológiák fejlesztése, az új technológiák honosítása és piacra jutása a 4iG Csoporton belül kiemelt stratégiai terület, így a RAC Antidrone Zrt. működésének felügyelete a 4iG Nyrt. technológiáért felelős vezérigazgató-helyetteséhez, Blénessy Lászlóhoz tartozik, a társaság napi operatív irányításáért Szepessy Kornél, a HungaroControl korábbi vezérigazgatója felel.

Megugorhat a piaci igény a drónok kontrollját biztosító precíziós technológiák iránt. (Illusztráció.) Fotó: Depositphotos

Mint írják, a gazdasági, polgári és védelmi szférában egyaránt növekvő kockázatot jelentenek az autonóm repülésre képes eszközök. Az ipari, közlekedési, katonai és civil létesítmények biztonsági szolgáltatói felismerték, hogy a kétdimenziós védelem után már szükség van a harmadik dimenzió, azaz a létesítmények légterének hatékony felügyeletére és védelmére is. A drónok alkalmazhatóságukban, és képességeikben is folyamatosan fejlődnek, így a drónfelderítés és- elhárítás is új lendületet vett. Ezeknek a rendszereknek alapeleme a szenzoros dróndetektálás, valamint a pilóta nélküli repülőeszközök küldetésének megállapítása, amely elengedhetetlen a megfelelő védelmi intézkedés kiválasztásához és alkalmazásához.

„A pilótanélküli repülőeszközök elmúlt években tapasztalt fejlődésének egyik következménye, hogy a drónok elleni védekezés mostanra önálló iparággá vált. Ezért döntöttünk a Rotors & Cams átalakításáról, amelynek eredményeként a drónelhárító rendszerekkel kapcsolatos képességeket egy új vállalatba szervezzük ki.” – mondta el a cégalapítás kapcsán Blénessy László. Szerinte a Rotors & Cams számos létesítmény védelmét biztosító referenciával rendelkezik a drónelhárítás területén, így a társaság jelentős tudástranszferrel támogatja az új leányvállalat létrejöttét.

A magyar tulajdonú RAC Antidrone rendszerintegrátorként kíván hozzájárulni az autonóm repülőeszközök és a légterek biztonsági ellenőrzéséhez. A társaság a hazai tudásbázis fejlesztésére törekszik, közép- és hosszú távon pedig egyedi fejlesztésekkel és speciális innovációs tevékenységgel kívánja kiegészíteni az iparágban elérhető technológiákat, áll a közleményben.