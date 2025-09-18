Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Betétek, hitelek Hitel MBH Bank

Új vállalati hitelek jelentek meg az MBH Banknál

mfor.hu

Az MBH Bank az elsők között szerezte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítéshez szükséges tanúsítványt. Ennek köszönhetően két minősített terméke, az MBH Vízió Beruházási Minősített Vállalati Hitel és az MBH Beruházási Kölcsön Minősített Vállalati Hitel is elérhetővé vált a hazai vállalkozásoknak. 

„Az MBH Csoport a stratégiájával összhangban továbbra is kiemelt szerepet vállal a gazdaságélénkítő programok bevezetésében és a források közvetítésében ügyfeleink számára. Bankunk a vállalkozások elkötelezett partnereként minden olyan konstrukciót elérhetővé tesz, mellyel támogatni tudja fejlődésüket, így minden vállalati szegmensünkben az elsők között tettünk elérhetővé Minősített Vállalati Hitel minősítéssel rendelkező kedvező beruházási hitelkonstrukciót” – nyilatkozta Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Kiszámítható finanszírozási lehetőséget nyújtanak
Kiszámítható finanszírozási lehetőséget nyújtanak
Fotó: Depositphotos

A kölcsönösszegek forintban vehetők igénybe megkezdett vagy új beruházásokra, kapacitásbővítést vagy új termék bevezetését elősegítő beruházásokra, gépek, berendezések, felszerelések, valamint immateriális javak beszerzésére.

„Az MBH Bank a hazai vállalati szektor egyik legnagyobb finanszírozója, így kiemelt felelősséget érzünk abban, hogy ügyfeleinknek a lehető legszélesebb körű pénzügyi megoldásokat kínáljuk. Fontos számunkra, hogy a vállalatok megtalálják nálunk a mindennapi működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges forrásokat, legyen szó saját, piaci hiteltermékünkről, vagy az országos lefedettségű, 154 fiókból álló MFB Pont Plusz hálózatunkon keresztül elérhető, államilag támogatott konstrukciókról, akár az MNB legújabb, minősített hitelprogramjáról” – tette hozzá Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A Magyar Nemzeti Bank a piaci verseny erősítése érdekében alkotta meg a Minősített Vállalati Hitel („MVH”) minősítést, amelyet a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetnek el. Az MVH minősítés célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető beruházási célú hitelek kerüljenek forgalomba.

Az MVH minősítésű hitelek további előnye, hogy a vállalkozások akár elektronikusan is intézhetik a hiteligénylést. A konstrukció kedvező árazást kínál maximált kamatfelár mellett, így kiszámítható finanszírozást biztosít. A megfelelő hitelképességgel rendelkező cégek számára akár 300 millió forintos hitelösszeg is elérhető, amely különösen a nagyobb volumenű beruházások megvalósítását támogatja. A hitelek legfeljebb 10 éves futamidővel vehetők igénybe, és kizárólag legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások számára elérhetők – derült ki a bank közleményéből. 


