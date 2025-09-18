Új vállalati hitelek jelentek meg az MBH Banknál

„Az MBH Csoport a stratégiájával összhangban továbbra is kiemelt szerepet vállal a gazdaságélénkítő programok bevezetésében és a források közvetítésében ügyfeleink számára. Bankunk a vállalkozások elkötelezett partnereként minden olyan konstrukciót elérhetővé tesz, mellyel támogatni tudja fejlődésüket, így minden vállalati szegmensünkben az elsők között tettünk elérhetővé Minősített Vállalati Hitel minősítéssel rendelkező kedvező beruházási hitelkonstrukciót” – nyilatkozta Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Kiszámítható finanszírozási lehetőséget nyújtanak

Fotó: Depositphotos

A kölcsönösszegek forintban vehetők igénybe megkezdett vagy új beruházásokra, kapacitásbővítést vagy új termék bevezetését elősegítő beruházásokra, gépek, berendezések, felszerelések, valamint immateriális javak beszerzésére.

„Az MBH Bank a hazai vállalati szektor egyik legnagyobb finanszírozója, így kiemelt felelősséget érzünk abban, hogy ügyfeleinknek a lehető legszélesebb körű pénzügyi megoldásokat kínáljuk. Fontos számunkra, hogy a vállalatok megtalálják nálunk a mindennapi működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges forrásokat, legyen szó saját, piaci hiteltermékünkről, vagy az országos lefedettségű, 154 fiókból álló MFB Pont Plusz hálózatunkon keresztül elérhető, államilag támogatott konstrukciókról, akár az MNB legújabb, minősített hitelprogramjáról” – tette hozzá Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

A Magyar Nemzeti Bank a piaci verseny erősítése érdekében alkotta meg a Minősített Vállalati Hitel („MVH”) minősítést, amelyet a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetnek el. Az MVH minősítés célja, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető beruházási célú hitelek kerüljenek forgalomba.

Az MVH minősítésű hitelek további előnye, hogy a vállalkozások akár elektronikusan is intézhetik a hiteligénylést. A konstrukció kedvező árazást kínál maximált kamatfelár mellett, így kiszámítható finanszírozást biztosít. A megfelelő hitelképességgel rendelkező cégek számára akár 300 millió forintos hitelösszeg is elérhető, amely különösen a nagyobb volumenű beruházások megvalósítását támogatja. A hitelek legfeljebb 10 éves futamidővel vehetők igénybe, és kizárólag legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások számára elérhetők – derült ki a bank közleményéből.