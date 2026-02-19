4p

Vállalatok BioTech USA IT-piac Kiberbiztonság

Új vállalkozást indítottak a BioTechUSA és a Docler Holding vezérei

mfor.hu

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában.

Közös globális brand építésébe kezd a hazai IT- és étrendkiegészítő piac két meghatározó üzleti vezetője a digitális identitás és tartalomhitelesítés területén komplex szolgáltatást nyújtó Netlocknál. Új, nemzetközi ambíciókkal induló vállalkozást hozott létre két, saját iparágában már bizonyított magyar üzleti vezető: Somkuti András, a Docler Holding korábbi elnöke, valamint Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa.

Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai
Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai
Fotó: Netlock

A többéves szakmai kapcsolat és közös stratégiai gondolkodás eredményeként a felek 2025 végén indították el új vállalkozásukat, melynek operatív alapját a digitális hitelesítés és bizalmi szolgáltatások területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Netlock Kft. adja. Az új vállalkozásban Somkuti András vezérigazgatóként, míg Lévai Bálint marketingigazgatóként vesz részt, 50-50 százalékos tulajdonosi arány mellett.

A tulajdonosok közösen felelnek a stratégiaalkotásért, az üzletfejlesztésért és a nemzetközi növekedés irányításáért. Lévai Bálint a NETLOCK-nál betöltött feladatai mellett továbbra is kiemelt szerepet vállal a BioTechUSA stratégiai irányításában: a cégcsoport felügyelőbizottságának elnökeként tapasztalatával és víziójával hozzájárul Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő gyártójának további növekedéséhez és fejlesztéséhez.

Digitális bizalom egy átláthatatlan világban

A NETLOCK mára egy közel 80 fős szakértői csapattal működő, nemzetközi jelenléttel bíró technológiai vállalatcsoport, amely Magyarországon, Luxemburgban és az Egyesült Államokban is rendelkezik irodával. Megoldásai olyan területeken jelennek meg, ahol a hitelesség nem választható opció, hanem üzleti és jogi alapkövetelmény: a pénzügyi szektorban, a médiában, a jogi és biztosítási területen, valamint a gyorsan növekvő AI-alapú platformokon.

A digitális környezet egyik legnagyobb kihívása ma annak bizonyítása, hogy egy online tartalom valódi: ki hozta létre, mikor készült, és történt-e rajta bármilyen módosítás. Ez különösen kritikus lehet például egy vitatott videótartalomnál, egy biztosítási káreseményhez csatolt fényképnél vagy egy távoli, videós ügyfélazonosítás során.

Csak hiteles, megbízható forrásból származó tanácsot érdemes megfogadni
Csak hiteles, megbízható forrásból származó tanácsot érdemes megfogadni
Fotó: DepositPhotos.com

Így működik a Netlock Content Suite

Erre a problémára ad átfogó választ a Netlock Content Suite (NCS), amely egyetlen, jól áttekinthető rendszerbe szervezi a digitális hitelesítés legfontosabb elemeit:

  • Digitális azonosítás – igazolja, ki hozta létre a tartalmat
  • Elektronikus aláírás – jogilag is érvényes hitelesítés
  • Eredetigazolás – bizonyítja, mikor és milyen formában keletkezett a tartalom
  • Auditnyom – pontosan követhetővé teszi az összes későbbi módosítást

A rendszer különlegessége, hogy a hitelesítés nem külön dokumentumban jelenik meg, hanem szorosan a tartalomhoz kapcsolódik, és azzal együtt „utazik”. Így a bizonyíték később is bármikor visszakereshető és ellenőrizhető – akár évekkel a tartalom létrejötte után is. Egy ilyen szolgáltatás jelentős versenyelőnyt jelent a pénzügyi szektorban, a médiában, illetve a jogi és biztosítási területen működő vállalatoknak, valamint az egyre gyorsabban bővülő mesterséges intelligencia-alapú platformokon is.

Hazai alapok, nemzetközi növekedés

A Netlock Kft. kiegyensúlyozott hazai ügyfélportfólióval rendelkezik: megoldásait nagyvállalatok és közintézmények mellett a kis- és középvállalkozások is széles körben alkalmazzák. Az új stratégiai irány és a frissen bemutatott termék iránt ugyanakkor nemzetközi szinten is jelentős az érdeklődés: több külföldi partner áll integrációs tárgyalásban a vállalattal.

„Az elmúlt másfél évtizedben azt tanultam meg, hogyan lehet egy magyar alapítású vállalkozásból következetes építkezéssel globális brandet létrehozni. Ugyanezt a szemléletet hozzuk most ebbe a közös vállalkozásba is: hosszú távra tervezünk, nemzetközi léptékben gondolkodunk, és egy olyan problémára adunk választ, amely minden digitális piacot érint” – mondta Lévai Bálint. „A technológiai fejlődés gyorsabb, mint valaha, de a bizalom nem tud lépést tartani vele. A célunk az, hogy a digitális világban is kézzelfoghatóvá és bizonyíthatóvá tegyük a hitelességet. Ez az új vállalkozás erre épül: skálázható, globális megoldást kínálunk egy univerzális problémára” – tette hozzá Somkuti András.

