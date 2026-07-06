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Vállalatok Karrier KPMG

Új vezérigazgató érkezik a KPMG Magyarország élére

mfor.hu

1999 óta dolgozik a vállalatnál.

Október 1-jével Rakó Ágnes tölti be a KPMG Magyarország vezérigazgatói pozícióját, aki a tanácsadási üzletág társvezetőjeként dolgozott eddig a cégnél; a társaság jelenlegi vezetője, Rózsai Rezső a KPMG közép- és kelet-európai régiójának könyvvizsgálati vezetőjeként folytatja pályafutását, így visszalép a magyarországi vállalat vezetésétől – közölte a KPMG Magyarország.

Rakó Ágnes 1999-ben csatlakozott a KPMG-hez, a könyvvizsgálati, majd később a tanácsadási területeken dolgozott, 2024 óta pedig a tanácsadási terület társvezetője. Sokrétű szakmai és vezetői tapasztalata meghatározó szempont volt a vezérigazgatói kinevezésnél – közölték.

Rakó Ágnes az elmúlt tíz évben meghatározó szerepet játszott a vállalat fenntarthatósági, felelősségi és diverzitási törekvéseiben, vezetésével jött létre a vállalat Sokszínűségi Munkacsoportja, a KPMG Felelős Társadalomért Programját pedig évek óta nagyköveteként támogatja. 2025-ben példamutató munkájáért a BCSDH Fenntartható jövőért díjában részesült „Vezető nő” kategóriában.

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