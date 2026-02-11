Új vezérigazgató érkezik a Magyar Suzuki élére

2026. március 1-től Sakai Fumito a Magyar Suzuki Zrt. új vezérigazgatója – derült ki a cég szerkesztőségünknek küldött közleményéből. Az új vezető Atsumi Masatot váltja, aki csaknem öt éven át irányította az esztergomi vállalatot és most visszatér Japánba.

Márciusban kezdi meg a munkát

Fotó: Magyar Suzuki

Mint írták, Sakai Fumito 2000-ben csatlakozott a Suzuki Csoporthoz. Az évek során több Európáért felelős pozíciót is betöltött a Suzuki Motor Corporationnél. 2015 és 2018 között a Magyar Suzuki operatív igazgatója volt. Újabb magyarországi kinevezése előtt a Suzuki Motor Corporation Közép- és Kelet-Európáért felelős részlegének osztályvezetőjeként dolgozott.