1p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Karrier Yettel

Új vezérigazgató-helyettessel indítja az évet a Yettel

mfor.hu

A Deutsche Telekomtól igazolták le.

2026. január 5-től Peter Jantosovic tölti be a Chief Technology & Information Officer (CTIO), azaz a Technológiai és információs vezérigazgató-helyettes pozíciót a Yettel Magyarországnál – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleménytől.

Peter Jantosovic, a Yettel új vezérigazgató-helyettese
Peter Jantosovic, a Yettel új vezérigazgató-helyettese
Fotó: Yettel

Peter Jantosovic a Deutsche Telekomtól érkezik, ahol az elmúlt nyolc évben az európai IT Irányítás vezetőjeként dolgozott. Karrierje során olyan komplex technológiai kezdeményezéseket irányított, mint fix és mobil üzletágak összeolvadása, multinacionális CRM-transzformáció, országok közötti technológiai integráció, valamint globális B2B megoldások bevezetése – tette hozzá a cég.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

Már jövőre elkezdi átépíteni a Sports Direct tulajdonosa a korábbi Hervis üzleteket. Hozzájuk tartozik az Everlast és a Lonsdale márka is.

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Ekkortól indul a sorozatgyártás a debreceni akkumulátorgyárban

Debrecenben járt a CATL európai működésért felelős ügyvezető igazgatója, és bejelentette, mikor indulhat a sorozatgyártás. Emiatt az ezer fős állományt ezerötszáz főre bővítik.

Hogyan készülj fel a téli sportokra, ha egész nap irodai munkát végzel?

Ahogy közeledik a tél, egyre többünknél kerül elő a gondolat, hogy jó lenne újra a pályán tölteni egy hétvégét. A sí- és snowboardprogramok tervezgetése ilyenkor szinte magától beindul, és sokan már most fejben a hegyek között járnak.

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Ennyi volt? Eltűnik egy ismert budapesti taxis cég

Felfüggesztik a működést.

Visszaesett a BYD pátyi gyára: a dolgozók száma is csökkent

A határidő lejárta után adta le mérlegét az üzemeltető.

Az Euroleasing továbbra is hasít a hazai piacon

A Magyar Lízingszövetség legfrissebb adatai szerint az MBH Csoporthoz tartozó Euroleasing Zrt. az új kihelyezett lízingállomány alapján 25 százalék feletti piaci részesedéssel a harmadik negyedév végén is megőrizte vezető pozícióját. A stagnáló eszközfinanszírozási piacon a társaság kétszámjegyű növekedést ért el, ami kiemelkedő teljesítménynek számít a változó környezetben.

Az ENSZ hivatalosan megdorgálta a magyar kormányt

A kormány nem megfelelő módon biztosítja a nyilvánosság bevonását a Paks2 projektről születő döntésekbe, ezért az ENSZ egy hivatalos figyelmeztetést adott Magyarországnak.

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Nagyon mozgolódik a hadiipar, Jászai Gellérték sem akarnak kimaradni

Tovább erősödik a stratégiai védelmi ipari együttműködés a 4iG és az EDGE Group között.

Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG

Egy nap alatt két cégben is többségi tulajdonrészt szerzett a 4iG

Mobilszolgáltatót és fegyvergyártó és -fejlesztő céget vásárolt a 4iG távközlési, illetve ür- és védelmi ipari cége. A mobilszolgáltatónak több mint 200 viszonteladói üzlete van, a védelmi ipari cég pedig a Magyar Honvédség alakulataival teszteli a fejlesztéseit.

A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

A 4iG az akvizíciók befejezésével a szinergiákra összpontosít

A magyar IT és űripar zászlóshajójának vezetője egy hétfői háttérbeszélgetésen részletezte a cég terveit, miután pénteken közzétették a harmadik negyedéves eredményeket.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168