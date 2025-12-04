Új vezérigazgató-helyettessel indítja az évet a Yettel

2026. január 5-től Peter Jantosovic tölti be a Chief Technology & Information Officer (CTIO), azaz a Technológiai és információs vezérigazgató-helyettes pozíciót a Yettel Magyarországnál – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleménytől.

Peter Jantosovic, a Yettel új vezérigazgató-helyettese

Fotó: Yettel

Peter Jantosovic a Deutsche Telekomtól érkezik, ahol az elmúlt nyolc évben az európai IT Irányítás vezetőjeként dolgozott. Karrierje során olyan komplex technológiai kezdeményezéseket irányított, mint fix és mobil üzletágak összeolvadása, multinacionális CRM-transzformáció, országok közötti technológiai integráció, valamint globális B2B megoldások bevezetése – tette hozzá a cég.