Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

Március 25-i hatállyal Fekete Csabát nevezete ki ifj. Chikán Attila vezérigazgató az Alteo Termelésmenedzsmentért és Üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesének, aki e tisztségében a társaság executive boardjának is tagja lett – derült ki a szerkesztőségünknek megküldött közleményből.

Fekete Csaba 2021-ben csatlakozott a vállalathoz, ahol kezdetben üzletfejlesztési vezetőként, később üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatóként látta el feladatát. Vezérigazgató-helyettesként az Alteoenergetikai beruházási projektjeinek, valamint termelésmenedzsment, üzletfejlesztési és informatikai területeinek irányításáért lesz felelős.