Új vezérigazgatót neveztek ki az Akko Invest élére

A WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak.

Új vezérigazgatóval, megújuló stratégiával tervezi a további növekedést az AKKO Invest a társaság Igazgatótanácsának döntése alapján. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat új vezérigazgatójának Gerő Jánost nevezte ki. A szakember több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ingatlanpiac és a vállalati tranzakciók területén, 2003 óta tölt be különböző vezető beosztásokat az AKKO Invest fő tulajdonosánál, a WING Csoportnál.

A szakember elődje Gyáfrás Sándor, akit a WING Csoportban betöltött vezetői pozíciói és az AKKO Auditbizottsági tagsága mellett eddigi munkájának elismeréseként az AKKO Igazgatótanácsának új alelnökévé nevezték ki, így tovább támogatja a cég működését és növekedését. Az AKKO Invest meghatározó tulajdonosa a Mevinvest Zrt., amely a WING Csoportba tartozik, a Wingholding Zrt. 100 százalékos leányvállalata. A Mevinvest, illetve a Wingholding Veres Tibor, a több mint 35 éves, 17 országban jelenlévő Wallis Csoport tulajdonosának közvetett többségi tulajdonában áll. 

Gerő János, az AKKO Invest új vezérigazgatója kinevezése kapcsán, valamint az Igazgatótanács hétfői ülésén a társaság megújuló stratégiai és üzletfejlesztési irányáról folytatott megbeszélés alapján elmondta: célja egy olyan integrált ingatlanpiaci szolgáltató felépítése, amely az organikus bővülés mellett akvizíciókkal is folyamatosan növekszik. A stratégia végrehajtása során építeni kíván a Társaság meghatározó leányvállalatának (NEO Property Services Zrt.) ezirányú tapasztalataira, tudására és értékeire, továbbá az AKKO fő tulajdonosa, a WING Csoport által biztosított szinergiákra, tőkeerőre, valamint magyarországi és regionális piaci növekedési lehetőségekre.

Az igazgatótanács ki szeretné használni az AKKO tőzsdei jelenlétéből fakadó előnyöket és finanszírozási lehetőségeket, kiemelt figyelmet fordítva a részvényesi értékteremtésre. Az Igazgatótanács célja, hogy a későbbiekben kialakítandó növekedési stratégia alapján az AKKO cégcsoport szinten 5 éven belül elérje az éves 100 milliárd forint feletti árbevételt stabil nyereség mellett. Az AKKO Invest új vezérigazgatója hangsúlyozta továbbá elkötelezettségét a hatékony vállalatirányítás és a befektetői kommunikáció magas színvonala iránt, összhangban a társaság tőzsdei jelenlétéből fakadó elvárásokkal.

