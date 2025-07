Új vezérrel erősít a Zwack Unikum Nyrt.

Belovai Csaba 1970-ben született. Gépészüzemmérnöki diplomáját a GATE Mezőtúri Főiskolán szerezte 1991-ben, majd 1996-ban a Szolnoki Kereskedelmi Főiskolán marketing szakközgazdász képesítést szerzett. Pályafutását 1992-ben az Unilever-nél kezdte, ahol tizenkét éven keresztül számos kereskedelmi pozíciót töltött be – többek között Sales Representative, Area Sales Manager, Field Sales Manager, valamint Customer Relationship Manager beosztásokban.

Belovai Csaba 2004 januárjában csatlakozott a Zwack Unicum Nyrt.-hez, ahol kezdetben kereskedelmi igazgatóként dolgozott, majd 2009. április 1-jétől pedig a kereskedelmi és export igazgatói pozíciót töltötte be. Több mint két évtizedes hűsége, kiemelkedő szakértelme és a vállalat iránti elkötelezettsége révén meghatározó szerepet játszott a cégcsoport hazai és nemzetközi kereskedelmi sikereiben. A Zwack Unicum márka iránti mély tisztelete és a vállalat vezetése iránti elhivatottsága alapján vállalta el ezt a felelősségteljes és nemes feladatot – áll a cég sajtóközleményében.

A Zwack Unicum Nyrt. tulajdonosi döntése értelmében 2025. július 1-jétől a cégcsoport hazai és nemzetközi sikereiben több mint 20 éve kulcsszerepet játszó szakember, Belovai Csaba tölti be a vállalat vezérigazgatói tisztségét.

