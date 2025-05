Új vezért kapott a debreceni akkugyárat építő cég

A kínai vállalat, a világ kilencedik legnagyobb akkumulátorgyártója 2023 májusában jelentette be, hogy mintegy 400 milliárd forintos beruházással Debrecenben építi fel első európai üzemét. A beruházással több mint ezer új munkahely jön létre. A város északnyugati gazdasági övezetében épülő akkumulátorcella-üzem földmunkáit 2023 végén kezdték meg, az építkezés befejezése 2025 végére várható. A tervek szerint a gyár 2026-ban egy gyártósorral kezdi meg működését és felfutó rendszerben, folyamatosan bővíti kapacitását.

A tervek alapján a próbagyártási folyamatokat követően 2027-ben indítják be a sorozatgyártást, amely során a BMW Group hatodik generációs eDrive technológiájához fejlett, megbízható és hatékony hengeres akkumulátorokat fognak gyártani – ismertették.

Beszámoltak arról is: márciusban a hatóság kiadta az üzem építési engedélyét, ami lehetővé tette, hogy vállalat – a terveknek megfelelően – 2025 április elején megkezdje az üzemcsarnokok szerkezetépítési munkálatait.

Az új ügyvezetőt idézve azt írták, hogy 2025-ben nemcsak a beruházás megvalósításában tettek komoly előrelépéseket, de aktívan megkezdték toborzási és közösségi kapcsolatépítési tevékenységet is.

Közleményükben azt írták, Zhang Huanting két éve csatlakozott a vállalathoz, és több mint tíz év tapasztalattal rendelkezik az iparágban, beleértve a debreceni projektet is.

