Új vezető a Nestlénél

2026. július 1-jétől Fenyvesi Klára veszi át a Nestlé Hungária HR területének irányítását. Az immár közel hat éve a Nestlénél dolgozó, kiemelkedő szakmai pályát bejárt vezető Dúl Máriát váltja a pozícióban – olvasható a cég lapunknak küldött közleményében.

Fenyvesi Klára több mint két évtizedes HR-tapasztalattal érkezik az új szerepbe. Pályáját a Flextronicsnál kezdte, ahol nyolc éven át sajátította el a HR-generalista munkakör teljes spektrumát a toborzástól a szervezetfejlesztésig. Ezt követően a Grundfosnál HR Business Parnerként, majd közel hat éven át a Benteler autóipari vállalatnál HR-vezetőként dolgozott, ahol a teljes HR-értéklánc irányítása mellett regionális projektekben is meghatározó szerepet vállalt.

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2020 augusztusában csatlakozott a Nestlé Hungáriához, ahol a szerencsi és diósgyőri gyárak HR-menedzsereként kezdett dolgozni, később pedig a központi HR-csapat tagjaként a magyarországi tehetség- és szervezetfejlesztési programok vezetése mellett a közép-európai régió tehetségstratégiájáért és munkavállalói kapcsolataiért is felelt. Elkötelezettsége a HR-szakma iránt oktatási tevékenységében is megmutatkozik: előadóként vesz részt a Széchenyi Egyetem és a New Code csoport által közösen életre hívott Szervezetfejlesztési Stratéga képzésen.

„Meggyőződésem, hogy a jövő sikeres szervezetei ott születnek, ahol az emberek mernek gondolkodni, fejlődni és együtt alakítani a változást. HR vezetőként az a célom, hogy ezt a közeget tudatosan építsük, az üzlet és az emberek hosszú távú sikeréért”

– mondta el Fenyvesi Klára.

Fenyvesi Klára, a Nestlé Hungária új HR-vezetője

Fotó: Nestlé

Dúl Mária, aki közel négy évtizedes szakmai pályafutása során több mint húsz évet töltött a Nestlé kötelékében, és 2020 óta a közép- és kelet-európai régió HR-tevékenységét is felügyelte, 2026. július 1-jével lezárja kiemelkedő karrierjét a vállalatnál.