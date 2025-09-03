Új vezetőt igazolt az Equilor Befektetési Zrt.

Szeptembertől vezető elemzőként Aradványi Péter irányítja az idén 35 éves Equilor Befektetési Zrt. elemzői tevékenységét.

A makropénzügyi orientáltságú szakember 2021-ben a Magyar Nemzeti Bankban kezdte pályafutását, ahol 2025-től vezető közgazdasági elemzőként dolgozott. Az utóbbi időszakban az MNB-nél feladatai közé tartozott a globálisan meghatározó jegybankokkal kapcsolatos monetáris politikai-, pénzügyi piaci- és makrogazdasági folyamatok elemzése, illetve azok szakmai támogatása, valamint nemzetközi monetáris politikai összefoglalók készítése a Monetáris Tanács számára.

Az elmúlt években több szakmai publikációja is megjelent többek között az endogén pénzkínálati elméletek fontosabb zárt- és nyitott gazdasági következményeiről, az 1970-es évek nemzetközi pénzügyi, illetve makrogazdasági folyamatairól, valamint a nagy jegybankok fenntartható, zöld átállást támogató monetáris politikai eszközeiről.

Aradványi Péter a Magyar Nemzeti Banktól jött át

Fotó: Equilor

Aradványi Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát a Pénzügy és számvitel alapszak Nemzetközi pénzügyek szakirányán, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen mesterszakos diplomát Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon.