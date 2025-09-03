Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Equilor HR

Új vezetőt igazolt az Equilor Befektetési Zrt.

mfor.hu

Jelentős makrogazdasági tapasztalattal rendelkező szakembert nevezett ki elemzői részlegének élére az Equilor Befektetési Zrt. Aradványi Péter a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdasági elemzői pozíciójából érkezett az Equilor csapatába.

Szeptembertől vezető elemzőként Aradványi Péter irányítja az idén 35 éves Equilor Befektetési Zrt. elemzői tevékenységét.

A makropénzügyi orientáltságú szakember 2021-ben a Magyar Nemzeti Bankban kezdte pályafutását, ahol 2025-től vezető közgazdasági elemzőként dolgozott. Az utóbbi időszakban az MNB-nél feladatai közé tartozott a globálisan meghatározó jegybankokkal kapcsolatos monetáris politikai-, pénzügyi piaci- és makrogazdasági folyamatok elemzése, illetve azok szakmai támogatása, valamint nemzetközi monetáris politikai összefoglalók készítése a Monetáris Tanács számára.

Az elmúlt években több szakmai publikációja is megjelent többek között az endogén pénzkínálati elméletek fontosabb zárt- és nyitott gazdasági következményeiről, az 1970-es évek nemzetközi pénzügyi, illetve makrogazdasági folyamatairól, valamint a nagy jegybankok fenntartható, zöld átállást támogató monetáris politikai eszközeiről.

Aradványi Péter a Magyar Nemzeti Banktól jött át
Fotó: Equilor

Aradványi Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát a Pénzügy és számvitel alapszak Nemzetközi pénzügyek szakirányán, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen mesterszakos diplomát Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon.

