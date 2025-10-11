Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Újabb bajba került cégek végezték a NAV markában – most milliókért árulják őket

Kollár Dóra
Ismét cégeket árverez el az adóhivatal.

Nem minden vállalkozásból lesz sikertörténet, sőt, nem is minden cég tűnik el csendben a süllyesztőben, ha kudarcot vall, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen próbál értékesíteni olyan társaságokat, amelyek valamilyen okból felszámolás alá kerültek, legyen szó akár adótartozásról, tulajdonosi vitáról vagy hosszabb ideje húzódó jogi eljárásról.

Sosem volt sikercégek, furcsa, nullás forgalmat bonyolító fedőcégek, és egykoron jól működő, ám valamilyen okból megingó vállalkozások is végezték már az adóhivatal árverési listáján – ahogy arról cikksorozatunk legutóbbi részében is beszámoltunk –, ezúttal pedig 17 olyan céget találtunk a NAV listáján, amelyek hamarosan kalapács alá kerülnek. Nézzük a legérdekesebbeket!

Fáraó Piramisa 2002 Kereskedelmi Kft. – becsérték: 18,47 millió forint

A vállalkozás elnevezése leginkább a postákon kapható sorsjegyekre emlékeztetheti olvasóinkat, ám az Opten céginformációs adatbázisa szerint a budapesti cég „iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelemmel” foglalkozott, azaz fénykorában egy kisebb üzlet üzemeltetője lehetett. Ezt igazolja a megadott Teréz körúti telephely címe is, a körúti épületblokkban több kereskedelmi egység is működik.

A cégnek a működés során többször is meggyűlt a baja az adóhivatallal, és az adatbázis szerint jelenleg is kényszertörlés alatt áll. A Fáraó Piramisa 2002 a 2022-es évig egyébként viszonylag stabilan működött, 100 millió forintos árbevétel mellett átlagosan 3 millió forint körüli profitot hozva – a krach ezután ütött be.

Amennyiben valaki meglátja a fantáziát a szebb napokat megélt cégben, a kalapács alá kerülő 50 százalékos tulajdonrészt október 27-től vásárolhatja meg, a nyitólicit a szokásoknak megfelelően a becsérték fele, azaz 9,23 millió forint lesz.

Mo-Bom Ingatlanforgalmazó Kft. – becsérték: 10 millió forint

A NAV árverési történetében az sem példa nélküli, hogy egy kalapács alá kerülő cégnek nem sikerül új gazdát találni, ezek esetében pedig az sem, hogy idővel ismét licitre küldik őket: igaz, lényegesen lecsökkentett értékkel. Ez a helyzet az ingatlanügyekkel, valamint főtevékenysége szerint autókereskedéssel is foglalkozó Mo-Bom esetében is, amelybe alapításakor a kft.-hez szükséges 3 millió forint többszörösét, 20 millió forintot helyeztek el saját tőkeként. A cég inaktív, 2023-as beindítása óta nem termelt gyakorlatilag árbevételt sem.

A Google Streetview képe szerint a cég székhelye egy dunaújvárosi, ténylegesen irodaként használt épület, hiszen a Mo-Bom Ingatlanforgalmazót ki is táblázta a két magánszemély tulajdonos:

Első árverési körében a NAV még 20 millió forintra becsülte a lefoglalt, 50 százalékos tulajdonrészt, miután azonban ezen az áron nem sikerült eladni, az október 13-án induló liciten már a frissített, 10 millió forintos becsérték feléért, 5 millió forintért vihető a részesedés.

Üzleti Piac Kft. – becsérték: 9,76 millió forint

Egy szegedi ipari park címére jegyezték be ezt a faanyagok kereskedelmével foglalkozó vállalkozást, amely 2020-as alapítása óta elég felemás teljesítményt nyújt: míg első évében 127 millió forintos értékesítésből származó árbevételt hozott, addig az adózott eredménye mindössze 147 ezer forint volt. A következő években a kiugró árbevétel nem ismétlődött meg, a vállalkozás azonban ha párszázezer forinttal is, de mindig a zöldben tudott maradni.

Az adóhivatal tavaly augusztusban foglalta le a magánszemély tulajdonos részesedését, amelyet október 20-án 4,88 millió forintos nyitólicittel kísérel meg elárverezni.  

