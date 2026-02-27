6p
Vállalatok 4iG

Újabb befektetők segítségével tör majd a csúcsra a 4iG

Bózsó Péter
Bózsó Péter

A 4iG pénteken számolt be tavalyi eredményeiről, és azt is bejelentette, hogy az emirátusi állami befektetési alap is invesztál a cégbe. A részleteket újságírói prezentáción ismertették.

A cég az eseménydús pénteki nap folyamán először a 2025-ös eredményéről számolt be. A 4iG Nyrt. adózott eredménye 21,23 milliárd forint volt tavaly, míg az egyszeri tételektől, a vételár-allokációs hatástól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra nőtt, amely több mint hatszorosa az előző évinek.

A konszolidált nettó árbevétel 733,88 milliárd forintot ért el, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 275 milliárd forintra emelkedett, ami 19 százalékos bővülés.

A részletekről Fekete Péter nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnök tartott prezentációt. A kérdésekre ő, illetve csoport befektetői kapcsolatokért felelős vezetője Gáspár Barna tőkepiaci igazgató válaszolt. „Minden napra jut egy jó hír” – említette az alelnök, a csoport intenzív növekedési politikájához tartozó gyakori közlésekre utalva.

Fotó: 4iG

Elért eredmények

A vállalat beszámolója szerint sikeresen lezárult a csoportszintű transzformációs program, amely strukturálisan szétválasztotta a kereskedelmi távközlési és az infrastruktúra-üzletágat. Közlésük alapján a szétválasztás lehetővé teszi az infrastruktúra-üzletág (2Connect) ügyfélkörének diverzifikálását, ami tovább erősítheti a növekedést.

A társaság arról is beszámolt, hogy a 4iG Space&Defence stratégiai akvizíciók révén Magyarország vezető magánvédelmi integrátorává kíván válni. Ennek részeként többségi részesedést szereztek vagy szereznek a Rábában, a Gestamenben, a HeliControlban, az Aeroplexben és a Hirtenbergerben; egyes tranzakciók lezárása 2026-ban várható. Emellett tájékoztatásuk szerint bővültek a nemzetközi védelmi együttműködések a Lockheed Martinnal, a Northrop Grummannal, a Nurol Makinával, az Apex Technologyval, az Axiommal és az Aeronauticsszal.

A 4iG közlése szerint a vállalat a magyarországi távközlésiinfrastruktúra-üzletág konszolidációjára készül, és az e& PPF Telecom Grouppal kötött tranzakciók révén akár 1 milliárd eurós értéknövekedés is elérhetővé válhat.

A társaság kiemelte, hogy jelentősen erősödött a befektetői bizalom: állításuk szerint a részvényárfolyam és a piaci kapitalizáció egyaránt 350 százalékkal emelkedett 2025-ben, aminek eredményeként a 4iG a Budapesti Értéktőzsde legjobban teljesítő részvényévé vált.

A vállalat értékelése alapján a 2025-ös év kiemelkedően erős volt a 4iG Csoport számára. Közlésük szerint nemzetközileg elismert technológiai holdingtársaságként pozícionálták magukat, amely három kulcspillérre épül: IT, távközlés (kereskedelmi távközlésre és digitális infrastruktúrára bontva), valamint űripar és védelem.

Külön szó esett a távközlési piacon kialakítandó kereszttulajdonlásos partnerségről, amivel a csoport expanziós politikáját is illusztrálta Fekete Péter.

A 4iG Távközlési Holding Zrt. és 4iG InfraCo Holding Zrt. nem kötelező érvényű megállapodást írt alá az e& PPF Telecom Grouppal egy lehetséges részvénycserére vonatkozóan. A tervezett tranzakcióval a 4iG Távközlési Holding akár 49 százalékos részesedést is szerezhet a CETIN Hungary-ben, míg az e& PPF Telecom Group akár 38 százalékot is megszerezhet a 2Connectben. A 4iG előrehaladott tárgyalásokat folytat egy egyesült arab emírségekbeli szuverén vagyonalappal a 2Connect további 11 százalékos részesedésének potenciális értékesítéséről.

A tervezett hosszú távú partnerség célja egy költséghatékony kereszttulajdonlási modell kialakítása, amely lehetővé tenné a Yettel számára, hogy 2026 második felétől belépjen a vezetékes internet piacra a 2Connect hálózatán keresztül, míg a One Magyarország 2028-tól a CETIN mobilinfrastruktúráját használná. Az ilyen kapcsolatot hosszú távú házasságként jellemezte az alelnök.

Fotó: 4iG

Jövőbeli tervek

A divíziók közötti integráció folytatódik (mind az organikus növekedés, mind a nagyszabású akvizíciók révén), amelyet a digitális infrastruktúra és a védelmi képességek iránti gyorsuló kereslet is támogat – közölték.

Az árbevétel várhatóan 10 százalék feletti ütemben növekszik 2026-ban, ami tükrözi a portfólió bővítését (organikus és nem organikus módon), a földrajzi diverzifikációt, a 2Connect szétválasztását, valamint az ICT-szolgáltatások és a védelmi szegmens tartós keresletét (mind a lakossági, mind az állami oldalon).

A hosszabb távú terveket illetően Fekete Péter hozzátette: a telekommunikáció tavaly az árbevétel több mint 80 százalékát adta, de 3-5 éven belül ez az arány lecsökkenhet 50 százalékra, miközben az űr-és védelmi ipar 40 százalékos, az IT pedig 10 százalékos súlyt adhat a bevételben.

Kollégánk kérdésére válaszolva az alelnök elmondta, hogy tovább vizsgálják a telekom piacon való terjeszkedés lehetőségeit a Balkánon, illetve az albán-egyiptomi tengeralatti adatkábel projektbe is nyitott a befektetni vágyó partnerek előtt. ez megnyithatja az utat hasonló adtakábel projektek előtt is az utat a jövőben.

Újabb nemzetközi befektetők érkezését is várják

Az újságírói prezentáció közben a 4iG bejelentette, hogy megállapodást írtak alá az emirátusi Mubadala Investment Company PJSC-vel arról, hogy a világ egyik vezető szuverén befektetési társasága 50 millió befektetést eszközöl, részvénnyé konvertálható kölcsönnel.

Az átváltás 2029 első negyedévében történik, 4022 forintos áron, ami az elmúlt 90 nap súlyozott átlagára. Ezzel a Mubadala 1,5 százalékos részesedést szerez majd a 4iG-ben. Elképzelhető, hogy részesdésüket később még ennél nagyobbra is növelik.

A megállapított átváltási árfolyam a cég értékének külső validálása, ami más befektetőknek is iránymutatást jelenthet. Ez az első befektetése az emirátusi alapnak Kelet-Közép-Európában.

Általános tendenciaként megállapítható, hogy az Arab-öböl országainak befektetői elkezdtek érdeklődni régiónk iránt, így újabb befektetések várhatóak. A 4iG is nyitott újabb befektetők megjelenésére – zárta a tájékoztatót Fekete Péter.

