Újabb bejelentéseket tett a magyar fapados az egyre durvuló háború miatt

A tájékoztatás szerint a légitársaság azokat az ügyfeleket, akik közvetlenül foglaltak, az általuk megadott e-mail címeken és telefonszámokon értesíti. Az online vagy offline utazási szolgáltatón keresztül vásárolt jegyek esetében az értékesítő irodával kell felvenni a kapcsolatot. Az utasok visszatérítést, vagy a jegyük átfoglalását kérhetik.

Mfor-kommentár: az Egyesült Arab Emírségekben a nyári hónapokban akár az 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, az országban a június-szeptember közti időszak turisztikai holtszezonnak minősül, így a Wizz Air döntése ezzel is magyarázható. A járatok felfüggesztésével igazán az Öböl-menti országban dolgozó magyarok és európaiak járnak rosszul, hiszen utazásaikhoz így valamelyik hagyományos, nem diszkont társaságot kell majd igénybe venniük, amely akár több százezres árkülönbséget is jelenthet.