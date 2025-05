Újabb cégek akadtak a NAV horgára

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 2024 decemberében foglalta le a magánszemély tulajdonos 100 százalékos vagyoni részesedését. Az árverés kezdőlicitje ezen vállalkozás esetében is a becsérték fele, azaz 744 ezer forint, amit május 2-i kezdettel fizethetnek ki az érdeklődők.

A 2024 szeptemberében alapított vállalkozásnak csak néhány hónap jutott, hiszen október 10-én le is foglalta az adóhivatal a tulajdonrészt, amelyet 1,5 millió forintos kezdőlicittel árvereznek el majd május 9-től.

Szintén a kft. alapításhoz törvényileg szükséges, 3 millió forintos alaptőkének megfelelő összeg a becsértéke ennek a főtevékenysége szerint zöldség- és gyümölcskereskedéssel foglalkozó cégnek, amit egy 11. kerületi székhelyszolgáltató címére jegyeztek be.

A krach 2025 márciusában ütött be, a NAV ekkor foglalta le az egyszemélyes vállalkozás 100 százalékos részesedését, amelyet a becsérték feléért, 1,5 millió forintos indulólicittel árvereznek el május 30-tól.

Egyáltalán nem meglepő, hogy nem minden cég működik sikeresen, adótartozások, vagy például jogi viták is ahhoz vezethetnek, hogy lehúzzák a rolót, és felszámolás alatt végzik. Amennyiben a tartozások más módon nem hajthatók be, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverésre bocsátja a lefoglalt részesedéseket, a licit nyilvánosan elérhető az adóhivatal oldalán.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!