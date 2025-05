Újabb együttműködést jelentett be a 4iG

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke a fórum keretében személyes megbeszélést folytatott Shavkat Mirziyoyev üzbég elnökkel, emellett több magas szintű tárgyaláson is részt vett. A találkozók során a vállalatcsoport két új megállapodást írt alá üzbég partnerekkel. A Perfectum mobilszolgáltatóval – Farkhod Mamatdjanov tulajdonossal – a telekommunikációs piacon való megjelenésről, illetve piacra lépési lehetőségekről született előzetes megállapodás, míg tegnap az IT PARK Uzbekistan vezérigazgatójával, Abdulakhad Kuchkarovval digitalizációs és informatikai előzetes együttműködésekről állapodtak meg.

A Türk Államok Szervezetének budapesti csúcstalálkozójához kapcsolódó üzleti eseményeken újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a 4iG Csoport és Üzbegisztán együttműködése. A magyar technológiai és infokommunikációs vállalatcsoport tovább mélyíti stratégiai együttműködését a közép-ázsiai országgal – jelentette be a vállalat.

