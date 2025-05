Újabb gigaveszteség – ezt még Matolcsy György hozta össze

Még a buborékon is áttört az ügy.

A devizatartalék leváltásán majdnem 400 milliárd forintos nyereséget realizált az MNB, ami 2022 és 2014 után a harmadik legmagasabb összeg volt az elmúlt bő tíz évben. Ezen a forint év végi gyengülésének hatása látszott meg, ugyanez tükröződött az MNB saját tőkéjén is. Hiába volt ugyanis veszteséges a jegybank, a saját tőke helyzete javult, az év végén 1665 milliárd forintos mínuszt mutatott.

Ugyanakkor a pénteken publikált éves jelentés szerint így is 788,7 milliárd forint volt a veszteség – írja a Portfolio.hu .

A 2023-as gigantikus, 1763,2 milliárd forintos veszteség után várható volt, hogy 2024-ben javult valamelyest az MNB eredménye, hiszen csökkentek a kamatok, illetve az első féléves adatok is ezt támasztották alá.

