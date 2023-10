Újabb legendás hazai pénzintézet vált köddé

A minap tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kizárólagos tulajdonában lévő Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., hogy

a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzésével a PED-Faktor Zrt. "v.a." társaságot a cégjegyzékből törölte.

E név láttán bizonyára csak kevesen kapják fel a fejüket. Ám, ha eláruljuk, hogyan hívták a PED-Faktor jogelődjét, akkor már többeknek kezdhet derengeni valami. A CE Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-ről van ugyanis szó, amely nem kevesebb, mint 17 és fél éve, 2006 áprilisában látta meg a napvilágot, igaz, a cégbíróság szokatlanul sokáig szöszmötölt a bejegyzésével, így arra csak tíz hónappal a gründolás után, 2007 februárjában került pont.

Pedig az alapítók a hazai pénzvilágban cseppet sem tekinthetők kispályásoknak. Közülük alighanem Nobilis Kristóf a legismertebb.

Kapcsolódó cikk Faktoringcéget alapít Nobilis

Ő sokakkal (például Bajnai Gordon 2009-2010 közötti miniszterelnökkel vagy a 2007-től 2013-ig MNB-elnök Simor Andrással) egyetemben a még a rendszerváltás előtt elsőként megalakult három hazai brókercég egyikénél, az osztrák Creditanstalt által létrehozottnál (a másik kettő a néhai Lupis Brókerház és Co-Nexus volt) kezdte jogászként a pályafutását. Később aztán befektetővé vált, amely minőségében olyan jól teljesített, hogy a 2000-es években a 100 leggazdagabb magyar közé is bekerült, a lapunkat is megjelentető Klasszis Média Lapcsoport állandó szerzője, Szakonyi Péter által évente összeállított rangsor 21. helyén is állt. Legjelentősebb befektetése a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. volt, amelyből 2017-ben szállt ki, eladva a részesedését Schmidt Máriának. Emellett ő indította útjára – Spéder Zoltánnal közösen – a Közép-Európai Média és Kiadói Szolgáltató Zrt.-t, amely egyebek mellett számos internetes portált (jelesül Index, Portfolio, Totalcar, Velvet) működtető cégbe is beszállt. Ma már azonban ez is a múlté, pontosabban részben a NER martalékává vált.

A CE Faktor három másik alapítója közül legutóbb Varga Eszter került reflektorfénybe, miután csatlakozott a mindössze öt részt megélt RTL-es műsor, a Cápák között hatodik évadának befektetői közé.

A világ legnagyobb üzleti közösségi hálózatának számító LinkedIn-en még mindig fent van a CE Faktor Zrt., mint amely „Magyarország vezető, bankoktól független faktorpiaci szereplője, a faktorált forgalom alapján”. Ezt a jellemzést az a MagNet Magyar Közösségi Bank adta, amely 2014 végén vásárolta ki Nobilisékat, válva ezzel a cég egyedüli tulajdonosává. Ám csak kevesebb mint két évig, 2016 szeptemberében ugyanis az összes részvényét eladta a Pedrano Invest Vagyonkezelő Kft.-nek, amely rögvest át is keresztelte új szerzeményét PED-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vé.

A cég évek óta már csak veszteséget termelt. Fotó: Depositphotos

A cég immár harmadik gazdájáról a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján annyit lehet tudni, hogy 2009 júliusában hozta létre egy mogyoródi illetőségű magánszemély, Szulyovszky Gábor Viktor. Ő egészen a 2019. októberi kiszállásáig bent volt a Pedrano-ban. Még ma is részvényes viszont a 2010 júniusában érkezett, két magánszemély – Varga József és kora alapján vélhetően a fia, Varga Balázs Rudolf – által tulajdonolt Vajoba-Invest Befektetési Kft. Náluk jóval nevesebb a Pedrano két társtulajdonosa közül a Futureal Investments Limited, e Cipruson bejegyzett cég kézbesítési megbízottja ugyanis nem más, mint a 69,3 milliárd forintos vagyonával 26. leggazdagabb magyar, Futó Péter minősített többségi befolyása (ez a törvényi definíció szerint legalább 75 százalékos arányt jelent) alatt lévő Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zrt.

Csakhogy a PED-Faktor nem muzsikált szépen, az utóbbi években már csak veszteséget termelt.

Nem csoda, hogy a Pedrano egy idő után bemondta az unalmast. Hivatalosan 2022. június 22-én döntött a társaság végelszámolásáról, amelyre tekintettel az MNB az év augusztus 31-ével visszavonta a cég követelésvásárlásra és pénzügyi szolgáltatás végzésére még 2007 januárjában kiadott engedélyét, egyidejűleg elrendelte a PED-Faktor végelszámolását. Az erre kijelölt PSFN tavaly szeptember 1-jén látott munkához és alig valamivel több mint egy év után jutott el odáig a folyamat, hogy a cégbíróság törölhette a társaságot.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)