Újabb lépés a biztosítási szakma jövőjéért

„Ez a megállapodás is azt bizonyítja, hogy a magyar biztosítási piac szereplői egyre inkább egységesen gondolkodnak a jövő építéséről. Csak együtt, szakmai összefogással tudjuk elérni, hogy a biztosítási kultúra a legmagasabb szintre emelkedjen hazánkban, és vonzó pályát kínáljunk a fiatal generációk számára. Bízom benne, hogy az Allianz Hungária csatlakozása további piaci szereplőket is inspirál majd, hogy részesei legyenek ennek a példaértékű kezdeményezésnek, hiszen csak közös erőfeszítéssel tudjuk a biztosítási kultúrát a lehető legmagasabb szintre emelni, és hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több fiatal válassza hivatásának ezt a szakmát Magyarországon” – emelte ki Keszthelyi Erik, a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének elnöke.

„Biztosítóként versenyképességünk megőrzése, a fiatalok bevonzása, a tanácsadási színvonal minőségének folyamatos javítása ugyanolyan feladatunk, mint ügyfeleink mellett állni egy élethosszon át. Partnerségünkkel olyan képzést támogatunk, amelynek révén a hallgatók karrierépítés szempontjából az egyik legjobb szakmához jutnak. A biztosítás, az öngondoskodás iránti igény sosem volt aktuálisabb és érdekesebb: nem csupán a biztosítás típusait, de a szabályozói környezet és a működési feltételek mellett olyan gyakorlati alapokat is egyetemi szinten tanulhatnak, mint a kockázatkezelés módszerei, az éghajlatváltozással kapcsolatos környezeti kockázatok, valamint a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése. Ezekkel az izgalmas, modern ismeretekkel a kezükben a fiatalok magabiztosan alakíthatják a biztosítás jövőjét” – fogalmazott Bacsó Gergely, az Allianz Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A képzés 2023 szeptemberében indult a győri Széchenyi István Egyetemen, 2025 szeptemberétől pedig a Dunaújvárosi és a Miskolci Egyetemen is elérhetővé válik. A tananyag folyamatosan frissül, és kiemelt hangsúlyt fektet a gyakorlatorientált elemekre – többek között esettanulmányokra, kockázatkezelési és tárgyalástechnikai modulokra, valamint az értékesítési kompetenciák fejlesztésére.

A hazai kezdeményezés nemzetközi trendekkel is találkozik, hiszen az OECD elemzései szerint Európában a biztosítási tanácsadók szerepe újra felértékelődik. Az öregedő társadalmak, a klímaváltozásból eredő kockázatok, valamint a digitális pénzügyi szolgáltatások gyors terjedése egyre több országban tette világossá, hogy önmagában a termékértékesítés nem elég – szakszerű, személyre szabott tanácsadásra van szükség. Az EIOPA 2024-es Eurobarometer-felmérése szerint a lakosság 27–45%-a nem érzi megbízhatónak az „insurance-based investment products” (IBIP), azaz a biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos tanácsadást az EU tagállamaiban – ami egyértelműen jelzi a tanácsadói kompetenciák és az etikai működés fejlesztésének szükségességét is. A fogyasztói bizalom ugyanis jelentős részben attól függ, hogy a biztosítási szakemberek mennyire felkészültek, függetlenek, és képesek-e valódi értéket közvetíteni az ügyfelek felé.

A biztosítási szektorban elindult példátlan összefogás mostanra valóságos mozgalommá nőtte ki magát. Az Alfa, az Union, az UNIQA és a SIGNAL IDUNA után az Allianz Hungária is stratégiai megállapodást kötött az MBTSZ-szel, támogatva azt a kétféléves, egyetemi szintű képzést, amely 2030-ig legalább ezer szakembert juttat hozzá a hazai piacon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéshez.

