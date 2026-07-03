Újabb lépést tett az európai piacvezetői státusz felé a svájci energiaóriás

A borrowing base hitelkeretet az ING Bank N.V. mint Koordinátor, Biztosítéki és Hitelbonyolító Ügynök strukturálta és vezette. Hozzá csatlakozott a Coöperatieve Rabobank, a Natixis CIB és a Société Générale mint a szindikálásért felelős bankok, valamint a folyamatot egy nemzetközi banki partnerekből álló széles csoport is támogatta.

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Az erős piaci érdeklődést tükrözve a refinanszírozás jelentős túljegyzéssel zárult. Az erős kereslet lehetővé tette a MET Csoport számára, hogy a hitelkeret méretét 100 millió euróval 1,2 milliárd euróra növelje, miközben további jelentős hitelezői kapacitást is megőrzött.

Továbbra is rendelkezésre áll az a rugalmassági opció, amellyel a hitelkeret-konstrukció legfeljebb 1,8 milliárd euróra bővíthető. A tranzakció során egy új japán banki partner, a MUFG is csatlakozott a szindikátushoz, tovább diverzifikálva és erősítve a hitelkeretet biztosító nemzetközi bankcsoportot.

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A MET Csoport kulcsfontosságú finanszírozási eszközeként a hitelkeret támogatja Huibert Vigeveno vezérigazgató vízióját, hogy a MET Európa vezető energetikai vállalatává váljon.

Ankur Khera, a MET Értékesítési és Kereskedelmi Üzletágának pénzügyi igazgatója elmondta:

„banki partnereink töretlen bizalma, amely az erős túljegyzésben is megmutatkozik, stratégiánk és fegyelmezett növekedési megközelítésünk egyértelmű elismerése. Ez további magabiztosságot ad számunka céljaink gyorsabb eléréséhez, miközben továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a kockázatok kezelésére és a végrehajtásra.”

A MET Csoportól

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, amelynek tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energiapiaci eszközök fejlesztésére és működtetésére. Leányvállalatai révén 24 országban van jelen, 33 ország energiapiacán és 51 nemzetközi kereskedési ponton aktív.

A cégcsoport konszolidált árbevétele 2025-ben 28,5 milliárd euró, a gázpiaci forgalma 242 milliárd köbméter, az árampiaci forgalma pedig 160 terawattóra (TWh) volt.