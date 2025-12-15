3p
Újabb lesújtó hírek, a BMW és a CATL is feszülten figyel

A német autógyártók a 2009-es pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július és szeptember közötti időszakban – derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég elemzéséből.

A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz értékesítése és árbevétele összességében nagyrészt stabil maradt, ugyanakkor az üzemi eredményük (EBIT) közel 76 százalékkal zuhant. Együttesen alig több mint 1,7 milliárd eurót értek el, ami a legalacsonyabb szint 2009 harmadik negyedéve óta.

Az elemzés szerint egyetlen más jelentős autógyártó ország sem teljesített olyan gyengén árbevétel- és nyereségnövekedés szempontjából, mint Németország. Ugyanakkor az egész ágazat globálisan is jövedelmezőségi válságban van.

A német autóipar gyenge eredményeit jórészt a kínai piacról való kiszorulás okozza
A világ 19 legnagyobb autógyártójának – amelyek pénzügyi adatait az EY vizsgálta – bevétele a harmadik negyedévben enyhén, mintegy 531 milliárd euróra nőtt, míg az EBIT 37 százalékkal, körülbelül 18,9 milliárd euróra esett vissza. Ez a legalacsonyabb érték 2018 óta.

Az EY autóipari szakértője, Constantin Gall szerint „a globális autóipar mély válságban van, jelenleg azonban különösen a német autógyártók szenvednek”. Ennek okai között említette a prémiumszegmens általános gyengeségét, az amerikai vámintézkedéseket, a kedvezőtlen árfolyamhatásokat, az elektromos autókba irányuló – eddig meg nem térülő – beruházásokat, valamint a vállalati átalakítások magas költségeit.

„Mindez egyfajta válságspirált hoz létre, különösen a német gyártók számára” – fogalmazott Gall. Az elemzés szerint a negatív tényezők „katasztrofális egybeesése” különösen a világ legnagyobb autópiacán, Kínában volt érezhető a német gyártók számára: eladásaik ott a harmadik negyedévben 9 százalékkal csökkentek.

A kínai piac részesedése a globális értékesítésükben 29 százalékra esett vissza a 2020-as 39 százalékról. Erről a folyamatról és a magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben:

Gall szerint a kínai piac rendkívül intenzív versenyt támaszt, a gyengébb konjunktúra miatt a prémiumautók iránti kereslet csökkent, miközben az elektromos járművek eladásai gyorsan nőnek, de főként a kínai márkák javára.

A harmadik negyedévben a legnyereségesebb autógyártó a japán Suzuki volt 9,2 százalékos üzemi eredménykulccsal, ezt követte a BMW 7,0, illetve a Toyota 6,8 százalékkal.

Az elemzésbe bevont autógyártó vállalatok átlagos marzsa 3,9 százalékra csökkent, ami legalább tíz éve a legalacsonyabb szint, és 2023 óta nagyjából a felére esett vissza.

Németországban az autóiparban és annak beszállítóinál több vállalat – köztük a Bosch, a ZF Friedrichshafen, a Mercedes-Benz és a Volkswagen-csoport – létszámleépítési programokat jelentett be.

Gall szerint van esély arra, hogy a költségcsökkentési intézkedések középtávon javítsák a versenyképességet és a bevételarányos jövedelmezőséget, miközben az is indokolt lehet, hogy a gyártók továbbra is kitartsanak a belső égésű motorok – főként a hibridek – mellett, mivel az elektromobilitás gyors felfutására vonatkozó várakozások a nyugati piacokon nem valósultak meg.

Brezina Szabolcs

