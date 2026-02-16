3p

Vállalatok 4iG

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

mfor.hu

Új megállapodást jelentett be a vállalat.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) leányvállalata, a REMRED Zrt. (REMRED) megállapodást írt alá a földmegfigyelő kamerarendszerek egyik vezető fejlesztőjével, a TelePIX vállalattal.

Az együttműködés értelmében a TelePIX Co. (TelePIX) gyárthatja a HULEO elektrooptikai műholdakra, földmegfigyelési feladatokhoz és adatok gyűjtéséhez szükséges, a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő VHR (Very High Resolution, azaz Nagyon Nagy Felbontású) felvételeket készítő kamera- és szenzorkészleteket. A HUSAT műholdkonstelláció így biztosítja majd a nemzetközi szinten is versenyképes, legmagasabb szintű földmegfigyelési képalkotási képességet. A hosszútávú partnerség érdekében a felek vizsgálják egy elektrooptikai műholdkamerák fejlesztésére és gyártására specializálódott közös vállalat létrehozásának lehetőségét is Magyarországon.

A világszinten elismert dél-koreai TelePIX vállalat nagy felbontású, űrminősítésű elektrooptikai (EO) rendszerek fejlesztésére specializálódott, különös tekintettel a kis- és közepes műholdprogramok számára kialakított megoldásokra, ahol a kompakt méret, a nagy teljesítmény és az üzembiztosság egyaránt meghatározó tényezők. Elektrooptikai rendszerei támogatják a fejlett földmegfigyelési küldetések megvalósítását: kiemelkedő képalkotási teljesítményt, kompakt rendszerarchitektúrát és magasabb szintű megbízhatóságot biztosítanak. A vállalat a képalkotási képességek és a küldetések hatékonyságának növelése érdekében fedélzeti adatfeldolgozási technológiákat is fejleszt. A TelePIX megoldásai széles körű kereskedelmi, intézményi és kormányzati alkalmazásokat támogatnak – a környezeti monitoringtól és térképészettől kezdve az infrastruktúra-analitikán át egészen a kettős felhasználású és védelmi célú földmegfigyelési programokig.

Ismert koreai vállalatról van szó
Fotó: 4iG

A REMRED a HUSAT műholdprogramon belül a HULEO konstelláció teljes misszióarchitektúrájáért, a rendszerszintű tervezésért, a fejlesztésért és tesztelésért, valamint az eszközök integrációjáért felel. A HULEO program megvalósítása a REMTECH Space Competence Center létesítményben történik, ahol a műhold MAIT (Manufacturing, Assembly, Integration & Test) folyamatai is zajlanak. A REMRED számos meghatározó űrprogram – egyebek mellett az új, emberes holdraszállásokat jelentő Artemis-Lunar Gateway program és a Comet Interceptor bolygóközi küldetés – szakmai partnere és beszállítója, mindemellett együttműködik a világ vezető űrügynökségeivel. A vállalat csaknem 50 évnyi űrmérnöki szaktudással és tapasztalattal rendelkezik; űridőjárással, űrsugárzással, és az ezekhez szükséges speciális berendezések fejlesztésével és gyártásával is foglalkozik.

A HUSAT program megvalósításában kulcsszerepet játszanak a nemzetközi együttműködések a világszinten elismert technológiai partnerekkel. A 4iG SDT eddig megállapodást kötött a német Vertex vállalattal a HUSAT műholdjainak kommunikációját biztosító legmodernebb földi antennarendszer kiépítésére, valamint a francia Eutelsattal geostacionárius műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrások megszerzésére. A most aláírt megállapodás szerint a földmegfigyelési képességekhez szükséges elektrooptikai kamerarendszereket és szenzorokat a világszinten elismert TelePIX biztosítja, a következő nagy nemzetközi partner, a HUSAT program geostacionárius pályán keringő (HUGEO) műhold gyártójának kiválasztása pedig folyamatban van.

