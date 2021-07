Újabb óriási alaptőke-leszállításról döntött a győri Audi

Élesítették az új különleges gazdasági övezetet, ami Dunaújváros zsebéből vesz ki milliárdokat

Aláírták a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetről szóló megállapodást. A területen több olyan cég is működik, mely előzetes megállapodás értelmében az ellenzéki városnak fizette volna be az iparűzési adót. Most már nem így lesz.