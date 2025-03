Újabb országból vonulhat ki az RTL

Amennyiben ez az eladás lezajlik, az RTL alig néhány országban lesz már jelen Európában, miután az elmúlt években több fontos európai országból, például Belgiumból és Horvátországból is kivonultak.

A Média1 szemlézte az RTL Magyarországot is tulajdonló RTL Csoport (RTL Group) 2024-es pénzügyi jelentését.

