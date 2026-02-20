2p

Vállalatok 4iG Jászai Gellért

Újabb országgal fonta szorosabbra az együttműködést Magyarország – ebből a 4iG is profitál

mfor.hu

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti stratégiai párbeszéd. 

Jászai Gellért, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a 4iG Csoport elnöke és vezérigazgatója is részt vett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti legmagasabb szintű stratégiai egyeztetésen.

Jászai Gellért (bal hátul) is részt vett a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti stratégiai egyeztetésen
Fotó: LinkedIn / Jászai Gellért

Ennek keretében Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó és Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceg, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadója, Abu Dhabi helyettes uralkodója tekintették át a két ország közötti stratégiai partnerség aktuális kérdéseit. A fő fókuszt a globális biztonsági kihívásokra adható közös válaszok adták.

A felek kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági stabilitás és a technológiai szuverenitás összefüggéseire, amelyek a jövőbeni együttműködés alapköveit jelentik – áll a 4iG közleményében.

A partnerségek kiemelt célja a magyarországi és nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése a távközlési infrastruktúra, a digitalizáció és a technológiai befektetések területén.

Az együttműködések szervesen támogatják a 4iG Csoport növekedési stratégiáját, új piaci kapukat nyitva a Közel-Kelet, Észak-Afrika és a Nyugat-Balkán irányába. A felek közös törekvése egy olyan régiókon átívelő digitális infrastruktúra fejlesztése, amely a hosszú távú értékteremtés mellett a gazdasági innovációt és az alkalmazkodási képességet is globális szinten erősíti.

A 4iG egyre nagyobb erőkkel van jelen a védelmi iparban is, ami meglátszik a tavalyi vállalatfelvásárlási számokban. Erről bővebben itt olvashatnak:

