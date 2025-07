Újabb pénzcsap nyílt meg – tartják a markukat a cégek

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Most a cégeken a sor: a Jedlik Ányos Energetikai Programban a fővároson kívül működő kis- és középvállalkozások számára válik elérhetővé összesen 38,7 milliárd forint kamatmentes hitel. A teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében.

Az akár 6 millió forint vissza nem térítendő forrással és kamatmentes hitellel támogatott korszerűsítésekkel legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Mostanáig mintegy 7200 kölcsönkérelem érkezett be közel 40 milliárd forint értékben. Hozzávetőleg 2700 pályázónak már ki is fizettek összesen több mint 10 milliárd forintot, ismertették.

