Újabb Revolut-szolgáltatás tűnik el Magyarországról

Két éve, 2023 decemberében indította el a Revolut a készpénz befizetési lehetőséget Magyarországon a fintech számlára, de nem mindenkinek, csak a felhasználók egy kis csoportjának. A szolgáltatáshoz a Paysafe-fel működött együtt a Revolut és az OMV benzinkutakon volt lehetőség készpénz befizetésre. A készpénz befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a Revolut. Pár hónappal a teszt időszak beindítása után csökkentette a befizetési limiteket a Revolut, többek között egy napon belül maximum 209 ezer forint volt befizethető. De az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum is 1,9 millió forintra olvadt vissza – írja a revb.hu.

Elmarad a bevezetés, megszűnik a befizetés

A benzinkutakon elérhető készpénzbefizetés megszűnik, erről tájékoztatta a Revolut azon kevés ügyfelét, akiknek elérhető volt eddig a szolgáltatás. A többség ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget.

A teszt felhasználóknak küldött információk alapján 2026. január 26. naptól nem lehet készpénzt tenni a Revolut számlára. Magyarországon bankfiókban, vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlára. Egyes országokban már elérhetők a Revolut saját ATM-jei, amelyek ingyenes készpénz befizetést kínálnak. Azt nem tudni, hogy ha a Revolut fióktelep elkezd működni, kínál-e Magyarországon majd akár saját ATM-et, akár egyéb készpénz befizetési lehetőséget.