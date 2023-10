Újabb területen találtunk NER-es királynőket

Miss World Hungary – Magyarország Szépe

Minden szépségversenyek királynője a Miss World-sorozat, a nemzetközileg legismertebb verseny hazai licensztulajdonosa pedig nem is akárki: a szervező cég a Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata tulajdonában álló Nakama & Partners Kft. – ezt egyébként a verseny honlapján is feltüntették, ezzel pedig egyből a rendesebb versenyszervezők közé kerültek.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a főtevékenységként reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó cég szinte hajszálpontosan ugyanannyi árbevételt tudott elkönyvelni tavaly, mint egy évvel korábban: 332,9 millió forint után 333,7 millió forint folyt be a cég kasszájába.

Végeredményben sokkal jobban zárta a Nakama & Partners a 2022-es évet, mint a 2021-eset, hiszen kicsivel több mint 14 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el, az egy évvel korábbi 17,2 millió forintos veszteség után. Az egyébként a Magyarország Szépe verseny mellett például a Mikulásgyárat, a Rakonczai Piano Live eseményt, és a FemCafe Inspiráló Nők Estjét is szervező cégből a tulajdonosok 125 millió forint osztalékot vettek ki, amelyből

63,75 millió forint jutott Rogán-Gaál Cecíliának,

61,25 millió forint pedig Sarka Katának.

Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília a szépségversenyeken is jól keres. Fotó: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Magyarok Világszépe

Az üzletasszonyok nincsenek egyedül azon hóbortjukkal, hogy ismert emberként szépségverseny-szervezésre adták a fejüket, ugyanis a Magyarok Világszépe verseny mögött álló MVSZ 2015 Kft. Fásy Ádám érdekeltségi körébe tartozik: a muzsikus 2019-ig személyesen is szerepelt a tulajdonosok között, azóta azonban felesége, Gurzó Mária és lánya, Fásy Zsüliett viszi a boltot – ő egyébként a cég többségi tulajdonosa is.

A verseny honlapján egyértelműen feltüntetett, igazolható hátterű MVSZ 2015 a tárgyévben gyenge évet zárt a korábbiakhoz képest, az értékesítésből 96,47 millió forint származott, jelentős visszaesés a 2021-es 384,32 millió forinthoz képest. Ennek fényében nem meglepő, hogy a profit is elapadt, az egy évvel korábbi 206,54 millió forint után 2022-re csak 2,94 millió forint jött össze. A cégnek érdemi adósságai és követelései nincsenek, a tárgyévben három embert foglalkoztatott, számukra a kiegészítő mellékletben szereplő információk szerint 28,3 millió forintot fizettek összesen munkabérként, ez átlagosan havi bruttó 786 ezer forintnak felelt meg – azaz az átlagfizetésnél lényegesen jobban kerestek.

Érdekesség, hogy bár a cég árbevétele az elmúlt években mindig a több tízmillió, és sokszor százmilliós szinten maradt, érdemi profitot évek óta először csak 2021-ben és 2022-ben sikerült termelni, addig a rendkívül magas anyagi ráfordítás rendre elvitt mindent - bár a kiegészítő mellékletből ennek mibenléte nem derül ki pontosan, feltételezhetően a szépségverseny szervezésével járó kiadások tartoznak ide.

Miss Balaton

Bár a verseny honlapja és közösségi oldala szerint is úgy tűnik, hogy 2023-ban nem rendezték meg a Miss Balatont, a megmérettetés mögött álló cég nem tűnik inaktívnak, már csak azért sem, mert a Miss Balaton Facebook-oldala viszonylagos rendszerességgel frissül. A verseny honlapján szervezőként feltüntetett Autodrom B. M. Park Kft. pedig egy különösen érdekes cég.

Idén májusban adták át a balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypályát, amelynek építtetője a hvg360 cikke szerint az Autodrom B. M. Park volt, a projekt arca pedig Hanóch Nísszání Magyarországon élő izraeli üzletember, aki 42 évesen bevásárolta magát a Forma-1-be, és minden idők egyik legrosszabb pilótájaként tartották számon. Nísszáni jelenleg egyébként a pályát üzemeltető BPC Management Zrt. ügyvezetője.

Az autóversenyző-üzletember erős szállal kapcsolódik az egyébként szintén Balatonfőkajáron bejegyzett Autodrom B. M. Park Kft.-hoz, ugyanis a Miss Balatont is szervező cég tulajdonosa, a Belizében bejegyzett Autodrom Corporation ügyvezetője, aki a magyar cég ügyvezetőjének megbízásából eljárhat a vállalkozást érintő ügyekben, és a cég vagyonával is gazdálkodhat.

Mindezek fényében az egyértelmű, hogy a vállalkozásnak nem fő profilja a szépségversenyek szervezése, a Miss Balaton inkább csak a portfóliót színesíti, ráadásul, ahogy írtuk, 2023-ban nem is választották meg a magyar tenger királynőjét.

A cég évek óta masszív forgalmat bonyolít, 2022-ben éppen 5,31 milliárd forint folyt be az értékesítésből, több mint megkétszerezve az egy évvel 1,91 milliárd forintot. A profit ennek ellenére a tárgyévben csak 27,7 millió forintra rúgott, hiszen a befolyó pénz döntő többségét, 4,9 milliárd forintot elvitték az anyagjellegű ráfordítások.

A kiugró árbevételhez csatolt nem túl bő magyarázatot a kiegészítő mellékletben találtuk meg, e szerint a cég fő bevétele építési kivitelezési munkából származik, az árbevétel elszámolásánál projekt elszámolást alkalmaz. Hozzátették, az építkezés tervezett befejezése 2025.

Miss Hungary Nemzeti Szépségverseny

Az igen komoly múlttal rendelkező, 1985-ben például a tragikus sorsú Molnár Csillát is megkoronázó Miss Hungary címét 2023-ban még nem osztották ki – ez annak fényében azonban talán nem meglepő, hogy a jelöltek tavaly is az év utolsó hónapjaiban csaptak össze a verseny honlapja alapján. A szervező cég az Intermodel Kft., az 1991-es alapítású vállalkozás fő profilja reklámügynöki tevékenység, tulajdonosa pedig 2009 óta Répás Lajos és családtagjai.

Az Intermodel évek óta a veszteségesség határán táncol, pár százezres, vagy akár néhány milliós árbevételeket hozva, mindennek fényében nem meglepő a nulla forint körüli adózott eredmény sem. Répás Lajos nevéhez egyébként több, nevük alapján modellekkel és szépségversenyekkel foglalkozó cég is kötődik, a MISS Modellügynökség Szépipari, Szórakoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolás alatt áll 2022 óta, míg a MISS European Union Szépipari, Szórakoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2023 első felében került végrehajtás alá, jelenleg pedig kényszertörlése zajlik. Mindezek alapján tehát úgy tűnik, hogy a nagynevű hazai verseny nem igazán jó üzlet.

Több versenyre is várják a királynőket. Fotó: Depositphotos

Nem mindig egyértelmű, hogy milyen cég szervezi a versenyt

A Miss Universe magyarországi története mindenképpen érdekes, hiszen egykoron 2014 és 2016 között Andy Vajna és Vajna Tímea cége szervezte a nemzetközi verseny magyar kiadását, az azóta eltelt években viszont mindössze háromszor választottak királynőt itthon. 2023-ban két év kihagyás után tért vissza a Miss Universe Magyarországra, a verseny jelenlegi igazgatója Özer Nóra, korábbi Miss Nation Hungary győztes. Az elérhető információk szerint a hazai licensz tulajdonosa egy Royal Business Corporation nevű cég, amely honlapja szerint főleg marketing, rendezvényszervezés, turizmus, tehetségmenedzsment és pr területeken érdekelt, magáról azonban rendkívül keveset árul el, köztük vezetőit és pontos nemzetiségét sem; csupán egy irodaházi címet találtunk New Yorkban.

A Miss Nation versenyt szervező cégről sem sok információt találtunk, az egyébként teljes egészében angol nyelvű nemzetszepe.hu honlapon elérhető információk szerint a megmérettetést a dubaji Miss Nation LLC szervezi. A verseny márkanagykövete a Miss Universe igazgatói posztját betöltő Özer Nóra, míg tulajdonosa a weboldal alapján Felleg Ticián, aki az Origónak 2019-ben adott interjújában egyebek mellett arról beszélt, hogy a kulcs a természetesség, és többek között Abu Dhabi kormányával is tárgyalnak az esetleges támogatási lehetőségekről.

Végül jöjjön egy gyermekszépségverseny, a Little Miss International nemzetközi sorozat hazai licenszének tulajdonosa Bartolovics Ildikó (ezt a főverseny honlapja is megerősíti), azt azonban a Little Miss Hungary oldaláról nem sikerült kideríteni, hogy pontosan milyen cégen keresztül szervezik meg a gyermekszépségversenyt. Cikkünk írásakor a céginformációs adatbázisban jelenleg egy cég kötődik egy Bartolovics Ildikó nevű személyhez, a reklámügynöki tevékenységgel foglalkozó Exclusive Production Model Agency végrehajtás és kényszertörlés alatt áll.

Mindez tehát jól mutatja azt, hogy úgy tűnik, a szépségversenyek iparában több szervezőcég nem törekszik az átláthatóságra, legyen akár szó a nehezen átlátható tulajdonosi viszonyokról, akár arról, hogy például egészen egyszerűen nem tüntetik fel, hogy pontosan hol, kik, és milyen szabályok szerint kezelik a jelentkezők adatait.

Melyik verseny a legjobb üzlet?

Az általunk megvizsgált cégek közül a 2022-es évben egyedül egy fizetett osztalékot a tulajdonosoknak: ez pedig a Nakama & Partners, azaz úgy tűnik, hogy Rogán-Gaál Cecília és a Sarka Kata újabb piacon találta meg a szerencséjét, azután, hogy médiacégük lényegében csodát tett a rendkívül nehéz helyzetben lévő piacon.

Kapcsolódó cikk Busás osztalékot vett fel Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata Közös cégük 2022-es évére sem lehet panasza a két üzletasszonynak.

Az, hogy a két nő kiugróan sikeresen vállalkozik, mostanra már nem újdonság, hiszen ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a NER közeli üzletasszonyok közül is kiemelkednek a besöpört milliárdos osztalékukkal: