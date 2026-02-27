Újabb tömeges árcsökkentést jelentett be egy magyarországi áruházlánc

2p
Az Aldi azt közölte, hogy magyarországi működésének eddigi legnagyobb tartós árcsökkentését hajtja végre.

Az áruházlánc március 5-étől több hét alatt több mint 600 termék – élelmiszerek és non-food cikkek – árát mérsékli átlagosan 10 százalékkal.

Ezzel a lépéssel 2026 első negyedévében a boltlánc állandó kínálatának közel minden második terméke olcsóbbá válik, olvasható a közleményben.  

Az Aldi az év első két hónapjában már több mint 500 termék – friss sertés- és csirkehúsok, tejtermékek és édességek – árát csökkentette jelentősen. A cég szerint így összesen több mint ezer árucikk válik olcsóbbá valamennyi magyarországi üzletükben. 

A diszkontlánc azt állítja, hogy a kedvezőbb beszerzési feltételekből adódó előnyt következetesen továbbadja a vásárlóknak, ennek köszönhető az újabb árcsökkentés.  

Ami a részleteket illeti, a márciusi árcsökkentés húsokat, halakat és felvágottakat, valamint fagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket, különféle tejtermékeket, pékárut, számos mélyhűtött terméket és alapélelmiszert érint. Ezenfelül különböző italok, háztartási tisztítószerek, papíráruk és kozmetikumok, továbbá állateledelek, valamint állatápolási termékek ára is alacsonyabb lesz a korábbinál.

„Az idei év első negyedévében történelmi árcsökkentést hajtunk végre: 18 év alatt most először van lehetőségünk arra, hogy ilyen átfogó, tartós ármérséklést valósítsunk meg”, fogalmazott Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. Szerinte ez nemcsak érdemi segítséget jelent a magyar háztartások számára, hanem – a fogyasztói árak mérséklésén keresztül – nemzetgazdasági szinten is hozzájárulhat az infláció csökkenéséhez. 

 

