Újabb üzleti partnerét kebelezné be Mészáros Lőrinc V-Hídja

Válságálló angolok és PSG, megtépázott konkurencia: további erőkoncentráció jöhet a futballvilágban

Ahhoz képest, hogy a koronavírus-járvány ütötte százmillió eurós lyukakról, megrendült helyzetű klubokról lehet hallani a futballvilágban, a 2021 nyári átigazolási időszakban csapatot cserélt minden idők tán két legjobb futballistája (Lionel Messi a PSG-be igazolt, Cristiano Ronaldo visszatért a Manchester Unitedbe), megdőlt az angol átigazolási rekord és a piac minden volt, csak épp csendes nem. Úgy tűnik, tovább nyílik az olló: a legjobban menedzselt angol Premier League klubjai továbbra is tudnak költekezni; az is segít, ha a tulajdonos pénze kifogyhatatlan, s kérdés, a most felgyorsuló folyamatok nem vezetnek-e egy eddiginél is nagyobb erőkoncentráció létrehozásához.